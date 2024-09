Hardheim. (pm) Die Firma Eirich investiert an ihrem Standort in Hardheim 5,5 Millionen Euro in eine eigene Montagehalle für Edelstahlprodukte. Sie entsteht auf dem Areal der ehemaligen alten Schreinerei, die für den Neubau abgerissen wird.

Der Bau der neuen Produktionshalle ist laut der Firma "ein starkes Zeichen für die Zukunft des Standorts Deutschland und die kontinuierliche