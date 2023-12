Hardheim. (jam) Bürgermeister Stefan Grimm hat den Plan der Verwaltung, in der Uhlandstraße eine Unterkunft für Obdachlose und Flüchtlinge zu bauen, verteidigt. Wie am Montag in der Gemeinderatssitzung deutlich wurde, hatten sich nach der Bekanntgabe Mitte November mehrere Anrufer im Rathaus gemeldet, um ihrem Unmut über das Projekt Luft zu machen.

Die Gemeinde möchte die Unterkunft im