Einige Musikkapellen und Fanfarenzüge sowie Guggenmusik sorgen für den richtigen Ton. Für Speis und Trank ist ebenso gesorgt – nicht nur in und an der Turnhalle, wo der Umzug seinen Abschluss findet und die "längste Bar des Odenwalds" zu einem Getränk einlädt, sondern auch entlang der Umzugsstrecke.

Natürlich dürfen sich die Fastnachtsfreunde am 12. Februar ab 14 Uhr auf einen Umzug der Extraklasse freuen, der neben den großen Fastnachtsgesellschaften des Narrenrings Main-Neckar zahlreiche weitere Gruppen und Motivwägen befreundeter Vereine präsentiert. So kommen mit jedem Umzug neue Gruppen hinzu und bereichern die ohnehin vielfältige Teilnehmerliste.

Der letzte Umzug im Jahr 2020 stellte einen Höhepunkt in der Umzugshistorie der FG "Lustige Vögel" dar. Bei strahlendem Sonnenschein sorgten mehr als 100 Gruppen mit über 1800 Umzugsteilnehmern aus der gesamten Region für einen Menschenauflauf. Dazu kamen mehrere tausend Zuschauer, die für ein "kleines fränkisches Narrentreffen" sorgten.

Von dieser Regelung weichen die FG "Lustige Vögel" in diesem Jahr ab: Da der Narrenring 2023 kein Narrentreffen ausrichtet, nutzt man die Gelegenheit und veranstaltet bereits jetzt statt planmäßig im Jahr 2024 ein eigenes "Narrentreffen".

Der seither beibehaltene zweijährliche Rhythmus, nach dem der Fastnachtsumzug immer am Sonntag vor dem eigentlichen Fastnachtswochenende stattfindet, wenn es kein Narrentreffen des Narrenrings Main-Neckar gibt, hat sich bewährt, und der Umzug ist bei zahlreichen Narren aus nah und fern sehr beliebt.

Schweinberg. (adb) Für die FG "Lustige Vögel" geht die Kampagne nun langsam, aber stetig in Richtung heiße Phase: Diese wird am Sonntag, 12. Februar, ab 14 Uhr mit dem großen Fastnachtsumzug durch die Straßen und Gassen Schweinbergs eingeläutet. Nach dreijähriger Zwangspause geben sich die Narren bereits zum zehnten Mal ein Stelldichein in "Schwomeri".

Der Umzug setzt eine faschenachtliche Erfolgsgeschichte fort: 2003 war es, als die FG "Lustige Vögel" zum 55-jährigen Bestehen erstmals seit Jahrzehnten wieder einen eigenen Umzug durch den närrischen Ort ziehen ließ. Dieser war eigentlich als einmaliges Ereignis geplant, doch wurde der Umzug aufgrund der großen positiven Resonanz bereits ab 2006 wieder fester Bestandteil des närrischen Terminkalenders.

Dort bieten die fleißigen Helfer an mehreren Ständen Kulinarisches für die Umzugsteilnehmer und Zuschauer an. Für die richtige Atmosphäre appelliert die FG an alle Anwohner der Umzugsstrecke, die Gebäude zu schmücken.

Für die nötige Stimmung sorgt nach Umzugsende DJ Tommy, der bereits bei früheren Umzügen mit von der Partie war. Mit der Buslinie 999 ist der Umzug problemlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Ortsdurchfahrt ist von 12.30 bis 16 Uhr gesperrt. "Die FG ,Lustige Vögel‘ Schweinberg freut sich auf jeden Besuch! Und es gibt was zu erleben: Die gemeldeten Teilnehmer versprechen eine neue Rekordzahl", freuen sich die Verantwortlichen.

Info: Den Umzugsplan mit sämtlichen Parkmöglichkeiten kann man auf www.luvö.de oder bei Facebook und bei Instagram einsehen.

Die Umzugsaufstellung:

1.Standarte LuVö Schweinberg

2. Spielmannszug Tauberbischofsheim

3. "Nesthäkchen"

4. Kindergarde

5. Schülergarde

6. Jugendgarde

7. Jungelferrat

8. Juniorengarde

9. Prinzengarde

10. Prinzenpaarwagen / Ritter

11. Elferrat

12. Hofkapelle

13. Vogelvolk

14. Motivwagen

15. Burgdämonen

16. Juniorengarde FG Külsheimer Brunneputzer

17. Prinzengarde

18. Musikkapelle

19. Fußgruppe "Brunnenputzer

20. Elferratswagen mit Prinzenpaar

21. Motivwagen

22. Klingemänner FG Klingemänner Waldhausen

23. Begleitfahrzeug (PKW)

24. Schildträger FG Hordemer Wölf

25. Kinderschautanzgruppe

26. Jugendelferrat

27. Juniorengarde

28. Wolfsgarde

29. Bollerwagen L&L

30. Straßenkostüme

31. Guggenmusik Umpferpfortzer

32. Wölfe im Fell

33. Ehrenwagen

34. Schloss mit Ritterpaar

35. Elferratswagen "Rakete"

36. Motivwagen FG Hordemer Wölf Jugend

37. Stöwwerkarre KK-Königheim

38. Brehmbachhüpfer (Minigarde)

39. Bettflaschengarde (Jugendgarde)

40. Elferratsgarde (Juniorengarde)

41. Präsidentengarde

42. Präsidentenwagen

43. Elferratswagen

44. Bettflaschen Fußgruppe

45. Landsknechte

46. Fahrzeug mit Wappentier NG Öwerlaüdemer Rootz

47. Elferratswagen mit Prinzenpaar

48. Garde

49. Bajazzgruppe

50. Guggemusik "Säüboochklopfer Öwerlaude"

51. Rootzengruppe "Öwerlaude"

52. Zigeunergruppe und Eisbären

53. Prinzengarde FG Hettemer Fregger

54. Elferrat

55. Fußgruppe Äschesäck

56. Fanfarenzug "Fränkische Herolde" Kützbrunn

57. Fußgruppe (Maskenträger, Hexenhäs) Morrehexe Buchen e.V.

58. Fußgruppe Ranzengarde Osterburken

59. Prinzengarde FG Aaldemer Dunder

60. Musikkapelle

61. Elferratswagen

62. Dundergruppe

63. Motivwagen mit Fußgruppe Lazy Bones e.V. – Boxberg

64. Prinzenpaarwagen Pülfringen

65. Motivwagen "Bülfemer Kabuckler"

66. Juniorengarde FG Bischemer Kröten

67. Prinzengarde

68. Fußgruppe "Kröten"

69. Elferratswagen

70. Juniorengarde NCC Nassig

71. Tanzgarde

72. Musikkapelle Musikverein Rinschheim

73. Fußgruppe Kolpingfamilie Hardheim

74. Bouze NG Strumpfkapp Lauda

75. Hexen

76. Strumpfkappenfänger KJG Lauda

77. Strumpfkappenfangwagen

78. Garde FG Heeschter Berkediebe

79. Elferrat

80. Musikkapelle

81. Fußgruppe

82. Motivwagen

83. Garde FG Werbacher Goaggerli

84. Elferrat

85. Ziehwagen

86. Guggenmusik Black(K)Nights Schweigern

87. Prinzengarde

FG Fideler Aff Walldürn

88. Jugendelferratswagen

89. Elferratswagen

90. Prinzenpaarwagen

91. Herzlis Alois

92. Dürmer Klohns

93. Dorfpolizist

94. Fußgruppe inkl. Trommler FG Eubemer Boachscheißer

95. Motivwagen

96. Fußgruppe Groasmückle

FG Hochhäuser Groasmückle

97. Prinzenwagen

98. Elferrat FG Stedemer Beesche

99. Beeschevolk

100. "Stedemer Jugend"

101. Banner/Standartenträger FG Höpfemer Schnapsbrenner

102. Zeremonienmeister

103. Kindergarde

104. Kinderprinzenpaar

105. Jugendelferrat (Wagen)

106. Juniorengarde

107. Prinzengarde

108. Musikkapelle – "Peters Lustige Musikanten"

109. Große Schnapsbrennerschar

110. Schnapsbrennerei (Wagen)

111. Prinzenpaar

112. Elferratswagen

113. Fussgruppe Pferdefreunde Höpfingen

114. Prinzengarde NZ Rouschebercher Milchsäuli

115. Prinzenpaarwagen

116. Fußgruppe

117. Motivwagen/Fussgruppe KLJB Steinbach

118. Motivwagen/Fussgruppe Wagenbau Altheim