Hardheim. (jam) Die Drogeriemarktkette Rossmann will im Erfapark eine Filiale eröffnen. Das bestätigte Bürgermeister Stefan Grimm am Montag in der Sitzung des Gemeinderats.

Ihm zufolge haben der Investor Schoofs-Immobilien und das von Dirk Roßmann gegründete Unternehmen bereits einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet.

Der Drogeriemarkt belebt damit künftig gemeinsam mit neuen Aldi- und Rewe-Märkten das Zentrum der Erftalgemeinde. Und Grimm stellte bereits weitere Ansiedlungen in Aussicht. "80 Prozent der Verträge sind unter Dach und Fach.

Aktuell laufen unter anderem Gespräche mit zwei Eisdielen." Gastronomie sei ebenfalls für den Erfapark vorgesehen.

In diesem Zug gab Grimm bekannt, dass er die noch ausstehenden Genehmigungen für September erwartet: "Dann können die Erdarbeiten für den Erfapark beginnen."