Hardheim. (adb) Kaum nähert sich der Sommer, erblüht das Orientalische Zackenschötchen an zahlreichen Stellen rund um Hardheim und wird oft mit dem ähnlich gelben Raps verwechselt. Was auf den ersten Blick wie ein typisches buntes Sommergewächs anmutet, ist eine durchaus umstrittene Pflanze, die ursprünglich aus Osteuropa stammt und als "invasiv" gilt: Sie schädigt die heimische Pflanzenwelt, indem sie sie verdrängt.

Dafür sorgt vor allem das rasche Ausbreiten der Samen, die über Jahre hinweg keimfähig bleiben. Zwar ist das Zackenschötchen weder für den Menschen noch für Tiere schädlich und kann unter gewissen Voraussetzungen sogar essbar sein, es ist jedoch schwer zu bekämpfen. Darunter leiden neben der Artenvielfalt Schutzgebiete und Grünflächen – anzutreffen ist die Pflanze bevorzugt auf maschinell bewirtschafteten Böden oder an Acker- und Wegesrändern wie am Rad- und Spazierweg zwischen Hardheim und Schweinberg, am "Zuckerrübenweg" zwischen Höpfingen und Hardheim sowie nahe Bretzingen und an der Alten Würzburger Straße unweit der Carl-Schurz-Kaserne und des Sportheims.

Experten empfehlen, einzelne Pflanzen frühzeitig herauszuziehen – insbesondere bei nassem und weichem Boden, um ein weiteres Ausbreiten zu verhindern und die Natur zu schützen. Vom Umgraben und Mähen raten Fachleute dagegen ab. Beides fördert die Ausbreitung. Beim Hacken und Fräsen werden die Wurzelfragmente nur vermehrt und treiben neu. Den aufgebrochenen Boden nutzt das Zackenschötchen dann direkt, um sich wieder anzusiedeln.