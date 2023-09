Hardheim. (RNZ) Der lange geplante Naturkindergarten am Wurmberg ist am Freitag offiziell eingeweiht worden. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde bedankten sich Bürgermeister Stefan Grimm, die Leiterin des Gemeindekindergartens, Corina Zegewitz, und Gruppenleiterin Stefanie Ditter bei allen an dem Projekt beteiligten Personen. Anschließend übergab der ehemalige Bürgermeister Volker Rohm einen Spendenbetrag in Höhe von rund 4000 Euro.

Das Geld hatte er anlässlich seines 60. Geburtstags zugunsten des Naturkindergartens anstelle von Geschenken gesammelt. Nachdem Pfarrer Christian Wolff den Naturkindergarten gesegnet hatte, wurden mit fleißiger Unterstützung der anwesenden Kinder drei junge Bäume gepflanzt.

Der reguläre Betrieb der Naturkindergartengruppe wurde am Montag durch die pädagogischen Fachkräfte Stefanie Ditter, Olivia Leist und Helmut Hornbach aufgenommen. Mit der Fertigstellung des neuen Naturkindergartens "Eulengruppe" ist das Angebot für die Kinderbetreuung in Hardheim weiter verbessert und erweitert worden: In der Kindergartengruppe können insgesamt 20 Kinder täglich von 8 bis 14 Uhr betreut werden.

Derzeit sind noch freie Betreuungsplätze vorhanden. Interessierte Eltern können ihre Kinder über den Gemeindekindergarten "Kindervilla Kunterbunt" für den Naturkindergarten anmelden. Am Sonntag, 22. Oktober, öffnet die Einrichtung im Rahmen des Wendelinusmarktes ihre Türen. Interessierte Besucher können sich an diesem Tag den Naturkindergarten ansehen.

Bis zu dessen Eröffnung war es ein langer Weg: Zwischen dem erstmals vom damaligen Bürgermeister Volker Rohm geäußerten Wunsch zur Einrichtung eines Naturkindergartens und der Betriebsgenehmigung lagen gut zweieinhalb Jahre.

Wegen der Corona-Pandemie, die die Gemeindeverwaltung in anderen Bereichen stark gefordert hatte, konnte die Planung erst Mitte des Jahres 2021 richtig aufgenommen werden. Nachdem gemeinsam mit den Revierförstern ein passendes Grundstück gefunden und ein ausreichender Bedarf ermittelt worden war, stimmte im Oktober 2021 der Technische Ausschuss dem Bauvorhaben zur Errichtung einer Schutzhütte zu.

Die im Dezember 2021 beantragte Baugenehmigung erteilte der Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn Ende Oktober 2022. Somit konnte sich die Gemeinde auf die Suche nach geeignetem Personal machen.

Mit Stefanie Ditter und Helmut Hornbach ließen sich zwei pädagogische Fachkräfte für die Idee des Naturkindergartens begeistern, die bereits bei der Gemeinde Hardheim beschäftigt waren. Komplettiert wird das Team von Olivia Leist, die sich auf die dritte noch zu besetzende Stelle beworben hatte.

Ein Container als Basis für die Schutzhütte wurde schließlich Ende März geliefert. Um diesen mit Holz aus heimischen Wäldern zu verkleiden, haben Angestellte des Gemeindebauhofs mehr als 800 Stunden Arbeit investiert.

Außerdem gestalteten sie im Außenbereich eine Feuerstelle samt Sitzgelegenheit. Nachdem am 4. August die Betriebserlaubnis erteilt worden war, mussten als letzter Baustein auf dem Weg zur Eröffnung die Bäume im Umfeld der Schutzhütte von einem externen Fachmann kontrolliert werden.

Für die Gemeinde belaufen sich die Kosten auf insgesamt circa 100.000 Euro. Rund 30.000 Euro wurden über Zuschüsse und Spenden gedeckt.

Info: Informationen über das Betreuungskonzept sowie Anmeldeformulare gibt es unter www.hardheim.de.