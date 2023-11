Gerichtstetten. (ww) Das einzigartige Ambiente des "Keltendorfs" in der Ortsmitte von Gerichtstetten bietet am Wochenende vom 8. und 9. Dezember erneut die Kulisse für den "Karschdäider Weihnachtsmarkt", den der Bürgerverein Gerichtstetten ausrichtet.

Verlockende Angebote und Köstlichkeiten laden zum Verweilen und Einkaufen ein. Lagerfeuer, Schwedenfeuer und Fackeln lassen den Platz in einem besonderen Lichterglanz erstrahlen.

Zahlreiche Aussteller, Gruppen und Vereine bieten an ihren Ständen und Buden Handarbeiten, Kunstwaren, regionale Erzeugnisse oder ihre vielfältigen Köstlichkeiten für das leibliche Wohl. Zeitgleich stellt Heinz Eckert im alten Rathaus eine Vielzahl seiner handgefertigten Krippen aus. Eine seiner Krippen ist zudem der Hauptgewinn einer Weihnachtsverlosung. Der Gewinner wird am Samstag um 20 Uhr im alten Rathaus ermittelt.

Die Verkaufsstände auf dem Weihnachtsmarkt bieten am Freitag von 16 bis 21 Uhr und am Samstag von 14 bis 21 Uhr ihre Waren an. Bürgermeister Stefan Grimm eröffnet den Markt am Freitag um 16.45 Uhr. Ab 18 Uhr präsentieren sich dann die Grundschule, der Kindergarten und die Jagdhornbläser "Hubertus Erftal" auf der Bühne, ab 19.45 Uhr folgt die Musikkapelle Altheim.

Zum Ausklang ab 21 Uhr singt und spielt "Moritz". Um 18.30 Uhr wird außerdem der Nikolaus zur Freude der Kinder einen Abstecher nach "Karschdäide" machen.

Am Samstag öffnet der Weihnachtsmarkt bereits um 14 Uhr. Um 18.30 Uhr besucht der Nikolaus ein weiteres Mal den "Karschdäider Weihnachtsmarkt". Von 19 bis 20.30 Uhr unterhält anschließend die Musikkapelle Bretzingen die Besucher. Für den musikalischen Ausklang an diesem Abend sorgt German Loser mit Live-Musik.