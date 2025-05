Hardheim. (jam) In Gerichtstetten will die Gemeinde Hardheim 19 neue Bauplätze mit einer durchschnittlichen Größe von 690 Quadratmetern erschließen. Den dafür erforderlichen Bebauungsplan hat der Gemeinderat am Montag auf den Weg gebracht.

Bauamtsleiter Daniel Emmenecker hatte auf den dringenden Handlungsbedarf hingewiesen: "Wir können momentan keine gemeindlichen Bauplätze in Gerichtstetten vorhalten." Dabei gebe es bereits Anfragen mehrerer junger Familien.

Zum Plangebiet gehören neben kommunalen Flächen ebenso private Gärten, die nach dem Willen der Verwaltung allerdings nicht erschlossen werden. "Der ein oder andere Bürger würde sich sicherlich nicht freuen, wenn er plötzlich einen Bescheid über einen Erschließungskostenbeitrag bekommt", warnte der Bauamtsleiter vor drohender Gegenwehr.

Daher versprach er: "Die privaten Flächen werden Grünland bleiben und nicht einer Bebauung zugeführt werden können." Wer seine Fläche innerhalb des Gebiets "Schmittenäcker" also nicht an die Gemeinde verkaufen wollte, muss dennoch keine Erschließungskosten befürchten.

Für die Erschließung könnten die ersten Bagger laut Emmenecker Mitte 2026 rollen.