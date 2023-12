Gerichtstetten. (pm) Glühweinduft, gebrannte Mandeln, Kunsthandwerk und vieles mehr: Der "Karschdäider Weihnachtsmarkt" des Bürgervereins öffnet am morgigen Freitag von 16 bis 21 Uhr und am Samstag, 9. Dezember, von 14 bis 21 Uhr. Am Eingang zum Keltendorf erleuchtet ein riesiger Weihnachtsbaum mit seinen Lichtern die Umgebung. Mehr als 20 festlich geschmückte Weihnachtsbuden laden zum Bummeln und Verweilen ein.

Neben Dekorations- und Geschenkeständen sowie Kunsthandwerk gibt es Essens- und Glühweinbuden. Eine Vielzahl handgefertigter Krippen von Heinz Eckert gibt es im Rathaus zu sehen. Bei der Weihnachtsverlosung ist der Hauptgewinn eine Krippe, die Heinz Eckert gestiftet hat. Die Losziehung findet am Samstag um 20 Uhr im Alten Rathaus statt.