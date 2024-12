Hardheim. (pm) Die Eirich-Gruppe schließt ein ereignisreiches Jahr 2024 ab und richtet den Blick auf die Herausforderungen und Chancen, die das kommende Jahr 2025 mit sich bringt. Trotz erschwerter Bedingungen in einigen Märkten konnte sich das Unternehmen nach eigener Einschätzung "als Innovationsführer behaupten" und sieht sich dank innovativer Technologien und internationaler Standorte für die Zukunft gerüstet.

Das ablaufende Jahr 2024 war geprägt von globalen Herausforderungen, insbesondere in Europa, wo hohe Energiekosten und Unsicherheiten in mehreren Branchen wie der Automobil-, Keramik- und Stahlindustrie die Investitionsbereitschaft der Kunden beeinflussten. Dennoch verzeichnete der Stammsitz der Eirich-Gruppe dank eines soliden Auftragsbestands aus dem Vorjahr einen geschätzten Umsatz von über 100 Millionen Euro.

Politik bremst aufstrebende Industrie

Ein besonders schwerwiegender Einschnitt war der Wegfall der staatlichen Förderung für Elektrofahrzeuge in Deutschland, was nahezu alle geplanten Projekte zur Batterieproduktion für die Elektromobilität in Europa ins Stocken oder zum Abbruch brachte. Politische Entscheidungen bremsen so eine aufstrebende Industrie aus, die Eirich als eine wichtige Zukunftsbranche ausmacht. Hinzu kommt der jüngste Tarifabschluss, der aus Sicht von Eirich ein ungünstiges Zeichen setzt und langfristig den Wettbewerb außerhalb Deutschlands weiter erschweren wird. Allein mit Effizienzsteigerungen werden die Mehrkosten nicht mehr kompensierbar sein, was zu zwangsläufigen Preissteigerungen führt. "Diese könnten aber den Abstand zum internationalen Wettbewerb weiter vergrößern und den Maschinenbau vor noch größere Herausforderungen im internationalen Wettbewerb stellen", ist man beim Experten für Misch- und Aufbereitungstechnologie überzeugt.

In Asien erfolgreich

In Asien festigte Eirich seine Marktstellung 2024 weiter. Der größte Auslandsstandort in China blickt auf zwei erfolgreiche Jahre zurück, obwohl nachgebaute chinesische Maschinen zunehmend den Wettbewerb erschweren. In Japan profitiert Nippon Eirich von Investitionen in die Batterieproduktion und stärkt seine Position in den Branchen Pharma und Lebensmittel. Die zum Jahresbeginn eröffnete Produktionsstätte in Pune, Indien, zeigt ebenso eine gute Auslastung und starke Performance.

"Als deutsches Unternehmen blicken wir natürlich sehr gespannt, aber auch nüchtern auf die politischen Entwicklungen in Deutschland, den USA oder China", sagt der geschäftsführende Gesellschafter Ralf Rohmann. Noch sei Deutschland Exportnation Nummer 1 und jeder vierte Arbeitsplatz vom Export abhängig. "Damit das so bleibt, müssen wir etwas dafür tun! Hier gibt uns unsere internationale Aufstellung eine Position der Stärke", ist Rohmann überzeugt. Er hofft, dass die Flexibilität mit fünf weiteren Produktionsstandorten in den wichtigen großen Märkten vor Ort zum entscheidenden Faktor in der Unternehmensentwicklung wird.

Für 2025 plant Eirich umfangreiche Investitionen in Innovationen und Infrastruktur. Neue Büro-, Technikums- und Produktionsgebäude in Nagoya in Japan und in Hardheim die RNZ berichtete) sowie die Implementierung eines modernen SAP-Systems sollen die Grundlage für künftiges Wachstum schaffen. Gleichzeitig stehen Digitalisierung und Effizienzsteigerungen sowohl in internen Prozessen als auch im Eirich-Produktportfolio im Fokus.

Unverzichtbare Werte

Die Eirich Gruppe blickt mit einer klaren Strategie ins Jahr 2025. "Veränderungen begreifen wir als Chance, um gemeinsam Stärke zu zeigen und füreinander einzustehen. Wichtig ist, dass wir uns der restlichen Welt und ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten wieder mehr bewusst sind", betont Stephan Eirich, geschäftsführender Gesellschafter. Dank der internationalen Ausrichtung und kontinuierlicher Investitionen in zukunftsweisende Technologien sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt, um auch in einem dynamischen Marktumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben. Als deutsches Unternehmen mit globaler Präsenz setzt Eirich weiterhin auf Innovation, Anpassungsfähigkeit und internationale Zusammenarbeit: "Werte, die in einer sich schnell wandelnden Welt unverzichtbar sind", sind sich Rohmann und Eirich einig.