"Bei mir drehte sich schon immer alles um die Schnittblume – ganz gleich, ob um einzelne Blumen, Gestecke oder ganze Sträuße für Hochzeiten, Trauerfeiern und ähnliche Anlässe", schildert sie. So dekorativ und bereichernd Blumen aber als Präsent sowie auch als Schmuck der Wohnstube sind: Der Umsatz sei über die Jahre deutlich zurückgegangen. Am letzten Weihnachtsfest hatte sie beispielsweise nur noch die Hälfte früherer Einnahmen erzielt. "Zum einen ist die Laufkundschaft weggebrochen, zum anderen sitzt das Geld nicht mehr so locker. Die Leute sparen, was ich gut verstehen kann. Das Leben ist immer teurer geworden", gibt Sonja Hack nachdenklich zu bedenken.

Als das Geschäft eröffnet wurde, war der Neubeginn jedoch nicht ganz einfach. "Man wurde zunächst doch etwas vorsichtig beäugt!", erklärt sie lachend. Das hat sich längst geklärt: Sonja Hack gehört einfach dazu. So sind die vielen treuen Stammkunden bestürzt über das Aus ihres liebevoll eingerichteten Ladens. "Die meisten kannte man mit der Zeit auch mit Namen. Oft wurden die Kontakte sehr persönlich – je länger, umso mehr. Es gehört zum Verkauf, dass man ins Gespräch kommt und sich kennenlernt", merkt die Floristin an. So kenne sie von zahlreichen Kunden die bevorzugten Blumenarten, Lieblingsfarben oder die Vorliebe für Geschenksträuße.

Aus dem Miltenberger Raum stammend, hatte die gelernte Floristin seinerzeit aus der Arbeitslosigkeit heraus den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. "Die staatlichen Anreize haben mir damals Mut gemacht. Ich habe den Schritt nie bereut", blickt sie zurück. Nachdem sie in ihrer Heimat nicht fündig geworden war, verschlug es sie nach Hardheim – auch aus privaten Gründen: "Mein damaliger Lebensgefährte und heutiger Mann stammt aus Bretzingen."

Hardheim. (adb) "Ich bin Floristin mit Leib und Seele: Die Blumen sind meine Passion!", sagt Sonja Hack. Seit April 2004 gehört ihr Blumenfachgeschäft "Flower Power" fest in die Geschäftswelt der Erftalgemeinde – Ende Mai jedoch verschwinden Blumenduft und Dekorelemente aus den Räumlichkeiten in der unteren Wertheimer Straße: Die 49-Jährige schließt ihr Geschäft. "Der Entschluss ist mir sehr schwergefallen, aber stetig sinkende Umsätze, die ausbleibende Laufkundschaft und politische Fehlentscheidungen zwingen mich zum Aufgeben", begründet sie ihren Schritt.

Die Corona-Pandemie habe sicher ebenso zu ihrer Entscheidung beigetragen: "Ich hatte zwar während Corona noch die große Hoffnung, dass es sich ändert und besser wird, und auch die Kunden freuten sich sichtlich, als ich nach den Lockdowns wieder öffnen durfte – aber spätestens der Rückzahlungsbescheid der Corona-Soforthilfe hat jedes positive Gefühl zunichtegemacht", betont Sonja Hack.

Von der Politik fühlt sie sich im Stich gelassen. "Ich habe kein Vertrauen mehr in die Regierung, obwohl ich nicht zur Schwarzmalerei neige. Versprechungen blieben reine Lippenbekenntnisse. Es kann nicht sein, dass man in den Laden geht und nicht weiß, wofür man das alles macht", schildert die Ladeninhaberin.

Was bleibt, sind viele schöne Erinnerungen – zum Beispiel an ihren allerersten Kunden. "Der ältere Herr hielt mir die Treue bis zuletzt und kam immer wieder in mein Geschäft!", betont Sonja Hack. So enden 19 ereignisreiche Hardheimer Jahre, wenn sie Ende Mai letztmalig hinter dem Tresen steht. In der Folge tritt sie einen Minijob an, wie sie im RNZ-Gespräch anfügt. "Der Weg von der Selbstständigkeit zurück ins Angestelltenleben ist nicht leicht. Das muss erst einmal wieder in Tritt kommen. Alles andere ergibt sich mit der Zeit", erklärt Hack. So ganz lässt sie die "florale Welt" aber nicht los: "Ich mache noch im kleinen Rahmen als Nebengewerbe weiter. Die Blumen sind schließlich meine Passion!", stellt sie klar.