Gundelsheim. (cao) Projektionen, Zeitsprünge und Kapitalismuskritik – ein Plädoyer für Demokratie und Menschenrechte: Es wird spannend, wenn es am Samstag, 14. Juni, um 20.30 Uhr "Hornegg in Flammen" heißt und Jörg der Steinmetz einsteht für Gerechtigkeit. Mehr als die Hälfte der Tickets für die insgesamt sieben Freilichtaufführungen in Gundelsheim sind schon verkauft.

Vor 500 Jahren