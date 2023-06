Vor allem in Bachenau und Obergriesheim soll die Hilfe in der Not dank der zwei neuen "Tragkraftspritzenfahrzeuge Wasser" – so der offizielle Name der Löschfahrzeuge mit ihrem 750 Liter fassenden Wassertank an Bord – nun noch besser vonstattengehen. "Die baugleichen TSF-W ersetzen Fahrzeuge in den Ortsteilen, die 34 beziehungsweise 35 Jahre alt sind", erläuterte Gesamtkommandant Tobias Gärtner im Gespräch mit der RNZ. "Dank ihnen ist ein schneller Angriff direkt mit den Reserven im Fahrzeug möglich, bis die Verstärkung aus den anderen Ortsteilen eintrifft und die Wasserversorgung über die Hydranten hergestellt ist."

Ausdrücklich dankte Bürgermeisterin Schokatz den Feuerwehrleuten, deren Denken von "selbstloser Hingabe, Mut und Einsatzbereitschaft" geprägt sei: "Sie sind nicht von Äußerlichkeiten oder Geldmotiven geleitet, sondern von der festen Überzeugung, anderen Menschen in Not zu helfen."

Für alle gut sichtbar hatten die Feuerwehrkameraden ihre neuen Dienstfahrzeuge nebeneinander vor dem Rathaus aufgestellt. "Viel mehr als nur Blech und Metall", betonte Bürgermeisterin Schokatz in ihrer Ansprache, seien die Investitionen doch ein "Versprechen an unsere Gemeinschaft, dass wir in der Lage sind, jederzeit schnelle und effektive Hilfe zu leisten". Dass sie nun gleich fünf neue Fahrzeuge auf einmal übergeben durfte, sei "das Ergebnis einer starken Zusammenarbeit zwischen unserer Feuerwehr, dem Gemeinderat und unserer Stadt."

Gundelsheim. (cao) Zwei Mannschaftswagen und zwei Löschfahrzeuge mit eigenem Wassertank, außerdem ein neues Mehrzweckboot: Die Gundelsheimer Feuerwehren haben ihren Fuhrpark deutlich modernisiert. Dieser Tage wurden die neuen, insgesamt mehr als 600.000 Euro teuren Fahrzeuge vor dem Rathaus von Pfarrer Hansjörg Häuptel gesegnet und offiziell von Bürgermeisterin Heike Schokatz ihrem Bestimmungszweck übergeben. Rund 100 Gäste waren gekommen, neben zahlreichen Aktiven aus den Feuerwehr-Abteilungen, ihren Kommandanten und Gesamtkommandant Tobias Gärter auch Reinhold Gall in seiner Funktion als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Heilbronn sowie der SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Ranger.

Mehr als eine halbe Million Euro haben allein die zwei Löschfahrzeuge gekostet, wobei das Land mit 104.000 Euro aushalf. Die Anschaffung des neuen Mehrzweckbootes (Listenpreis: rund 85.000 Euro) förderte das Regierungspräsidium zu 30 Prozent. Mit seinem robusten Rumpf, dem starken Motor, Pumpen und Wasserwerfer werde das neue Boot den Anforderungen auf dem Neckar endlich gerecht, so Gärtner. Durch den absenkbaren Bug lasse sich zudem die Personenrettung viel einfacher gestalten.

Geld gespart habe man dank engagierter Eigenleistung bei der Anschaffung der zwei Mannschaftswagen, die in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit von einigen Aktiven umgerüstet wurden. "Statt je 70.000 bis 80.000 haben für die Gebrauchtwagen jeweils nicht mehr als 19.000 Euro ausgegeben", lobte Gärtner, verbunden mit einem Dank an alle Helfer. Dass die von ihren Einsätzen stets wohlbehalten zurückkommen, wünschte nicht nur Reinhold Gall, sondern auch Pfarrer Hansjörg Häuptel bei der Segnung der Fahrzeuge. Dieser schloss sich ein Umdruck in entspannter Atmosphäre im Feuerwehrhaus an.