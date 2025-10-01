Mittwoch, 01. Oktober 2025

Plus Gundelsheim

Grundschul-Sanierung steht in den Startlöchern

Der Gemeinderat bewilligt die Ausführungsplanung und stößt ein weiteres Projekt zur Stadtentwicklung an.

01.10.2025 UPDATE: 01.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 40 Sekunden
Knapp zehn Millionen Euro sind für die Erweiterung und Sanierung der Gundelsheimer Grundschule eingeplant. Foto: Stadt Gundelsheim

Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Ob die bevorstehende Sanierung und Erweiterung der Gundelsheimer Grundschule im Kostenrahmen bleibt – im Raum stehen knapp zehn Millionen Euro –, wird sich zwar frühestens in der Oktober-Sitzung des Gemeinderats abschätzen lassen. Da plant Architekt Jochen Wilfert vom Ludwigsburger Planungsbüro Knecht, das erste große Vergabepaket für

Caspar Oesterreich
