Grundschul-Sanierung steht in den Startlöchern
Der Gemeinderat bewilligt die Ausführungsplanung und stößt ein weiteres Projekt zur Stadtentwicklung an.
Von Caspar Oesterreich
Gundelsheim. Ob die bevorstehende Sanierung und Erweiterung der Gundelsheimer Grundschule im Kostenrahmen bleibt – im Raum stehen knapp zehn Millionen Euro –, wird sich zwar frühestens in der Oktober-Sitzung des Gemeinderats abschätzen lassen. Da plant Architekt Jochen Wilfert vom Ludwigsburger Planungsbüro Knecht, das erste große Vergabepaket für
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+