Gundelsheim/Obergriesheim. (cao) Bereits am Abend des 28. Mai ereignete sich am Obergriesheimer Berg ein Unfall. Gegen 21 Uhr kam ein Caddy von der Fahrbahn ab. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Das Brisante daran: Es handelte sich um ein sogenanntes Kleineinsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr. Und die Polizei stellte beim