Plus "Guita(r)evolution Symphonic"

Café del Mundo verschmilzt Flamenco-Gitarre mit Orchester

Emotionale Musikvielfalt: Das neue Album von "Café del Mundo" ist eine Sammlung des Lieblingssongs beider Musiker.

11.10.2025 UPDATE: 11.10.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 32 Sekunden
Beim „Heimatsound Open-Air“ im August stellten Jan Pascal und Alexander Kilian von „Café del Mundo“ bereits ihr neues Album „Guita(r)evolution Symphonic“ vor. Foto: Rüdiger Busch

Von Andreas Hanel

Buchen. "Wir glauben, dass wir eine Erfahrung von Musikglück bieten, die es so nirgends gibt" – darüber sind sich Jan Pascal und Alexander Kilian vom Buchener Gitarrenduo "Café del Mundo" einig. Und mit dieser Ansicht sind sie nicht allein.

Das beweisen die immer größer werdende Fangemeinde sowie die immer größer werdenden Konzertsäle, die die

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Andreas Hanel
stellvertetender Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
