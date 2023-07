Von Gabriele Schneider

Aglasterhausen. Es ist vollbracht: Der Schulhof der Grundschule Aglasterhausen ist fertig und eingeweiht. Das Eröffnungsschulfest startete damit, dass alle Kinder auf dem neuen Sportfeld des Hofgeländes klatschten, tanzten und sangen, dass Schule doch "viel mehr" sei. Bei ihrer Begrüßung ging Schulleiterin Natascha Lettau auf das Auftaktlied ein.

Die Schule sei wichtiger Lebensort, bei dem auch die Umgebung stimmen müsse. Kinder könnten besser lernen, wenn sie sich bewegen, was sich auch positiv auf ihr Sozialverhalten auswirke. Der neue Pausenhof biete also optimale Möglichkeiten, befand Lettau.

Bürgermeister Stefan Kron freute sich über den "ganz besonderen Anlass". Der neue Schulhof biete Kindern die unterschiedlichsten Möglichkeiten, sich zu bewegen, wie etwa an der neuen Kletterwand. Aber auch zum Entspannen gebe es genügend Platz, beispielsweise in der neuen Chill-Ecke. Gemeindeverwaltung, Gemeinderat, der Ausschuss für Jugend, Schule und Kultur, die Schule selbst und Architekt Thomas Müller haben die Pläne gemeinsam und sorgfältig ausgearbeitet, so Kron.

2019 habe es die erste Entwurfsplanung gegeben. Damals sei man noch von Kosten in Höhe von 583.000 Euro und einem Zuschuss aus dem Ausgleichsstock von 145.000 Euro ausgegangen. Bis März 2022 seine gerade mal zwei Angebote eingegangen, die Baufirma August Mackmull aus Elztal bekam schließlich den Zuschlag. Im Juni 2022 erfolgte der erste Spatenstich. Bei den angedachten Kosten blieb es indes nicht. Der neue Schulhof kostet nun 726.000 Euro.

Einer der Gründe sei, so der Bürgermeister, dass letztendlich "mehr in Angriff genommen" wurde, was rund um den Schulhof aber auch nötig gewesen sei. So wurde die Aschenbahn hinter der Schule erneuert, genau wie die Terrassen vor den Klassenzimmern. Aus dem Ausgleichsstock kommt hingegen weniger Zuschuss als geplant, nämlich 129.000 Euro.

Dennoch gebe es nur eines, was die Freude am neuen Schulhof trübe, meinte Kron. Nämlich dass zwei Wochen vor der Eröffnung der Fallschutz (Holzchips) unter der neuen Wippe von Unbekannten in Brand gesetzt wurde. Der Schaden werde auf 7500 Euro geschätzt, fuhr er fort. Auch wenn die Gemeinde hoffe, dass es sich um einen Einzelfall handle, erörterte man nun die Möglichkeiten der Überwachung. Kron: "Schade, dass das notwendig ist."

Dass der (alte) Schulhof aus den 1960er-Jahren stamme verriet Architekt Thomas Müller. Damals sei es eine Volksschule, also Grund- und Hauptschule gewesen, die für 600 Schüler konzipiert war. Heute liege die Schülerzahl zwischen 200 und 250. Bei der Topografie mit vielen Stufen sei jetzt ein wenig Abhilfe geschaffen worden, das Areal barrierefreier.

Was wichtig sei, da es sich um eine integrative Schule handle und ein öffentlicher Weg durch den Hof führe. Auch die Rettungswege habe man optimiert. Und ein Gerätehaus für Spielgeräte wurde gebaut, das der Förderverein als Einweihungsgeschenk mit ganz vielen Spielsachen ausgestattet hatte. "Es ist prallvoll", freute sich Schulleiterin Lettau.

Müller unterstrich, wichtig sei allen gewesen, Rückzugsbereiche für Kinder zu schaffen und die bestehenden großen Bäume zu erhalten. In den Grünflächen sollen heimische Pflanzen gedeihen. "Alle Pflaster sind versickerungsfähig, auch das Sportfeld", betonte Thomas Müller. Generell hätten die Verantwortlichen versucht, "Energie und Umwelt zu schonen". So seien auch nicht mehr genutzter Beton, Platten und Pflaster von der Baufirma Mackmull recycelt und für den Unterbau weiterverarbeitet worden.

Bei der Feier stellten die Schüler in Beiträgen die einzelnen Bauphasen mit Gesang, Tanz und Turnen nach. Die Erstklässler übernahmen das Thema Baulärm, die Zweitklässler die Vorfreude, die Drittklässler das Aufräumen und die Viertklässler zeigten die Nutzungsarten des Schulhofs. Schlusspunkt des öffentlichen Teils nach dem gemeinsamen Tanz aller Schüler zu "Wer, wenn nicht wir" von Wincent Weiss war die Freigabe der neuen Kletterwand und damit die Eröffnung des Schulhofs. Mittags konnten alle an Spielstationen spielen, eine Ausstellung der Viertklässler bestaunen oder in der Bücherei schmökern.