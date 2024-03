Großeicholzheim/Waldhausen. (pm) Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe werden ab Montag, 11. März, bis voraussichtlich 12. April auf der Landesstraße L520 von Großeicholzheim in Richtung Waldhausen einschließlich der L520A umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt.

Diese beginnen in Großeicholzheim am Ortsausgang vor der Zufahrt zum Industriegebiet "Friedhofstraße" und verlaufen Richtung Waldhausen. Am Abzweig vor Waldhausen (auf Höhe des Spillsilos) verlaufen die Bauarbeiten sowohl in Richtung Waldhausen bis zum Ortseingang als auch in Richtung Heidersbach bis zur Einmündung zur Bundesstraße 27.

Aus Gründen des Arbeitsschutzes ist für die Durchführung der Maßnahme eine Vollsperrung der betroffenen Straßenabschnitte erforderlich. Für den genannten Zeitraum wird der überörtliche Verkehr über Rittersbach, Schefflenz und Seckach umgeleitet. Die Umleitung wird ausgeschildert.

Die Sanierungsarbeiten sind nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe erforderlich, da aufgrund von Alterung und Verkehrsbelastung inzwischen erhebliche Fahrbahnschäden in Form von Rissen, Ausbrüchen und Setzungen vorhanden sind. Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 750.000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.