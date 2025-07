Von Andreas Hanel

Großeicholzheim. "Ich habe Lust darauf, Verantwortung zu übernehmen und Neues zu gestalten." Ingolf Stromberger, noch evangelischer Gemeindepfarrer in Großeicholzheim-Rittersbach, bringt in seinem relativ jungen Alter von 44 Jahren vieles mit, was er für seine kommenden Aufgaben benötigt: Ab 1. September tritt er nämlich die Nachfolge von Rüdiger Krauth