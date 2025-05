Mosbach. (stm/RNZ) Der Mosbacher Oberbürgermeister Julian Stipp ist vergangene Woche zum stellvertretenden Vorsitzenden des Sozialausschusses des Städtetags Baden-Württemberg gewählt worden.

Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, will sich Stipp gemeinsam mit dem neu gewählten Vorsitzenden Roland Kaiser, Sozialdezernent in Baden-Baden, für eine starke, soziale und solidarische Kommunalgemeinschaft einsetzen.

"Es ist mir eine große Ehre, heute als stellvertretender Vorsitzender des Sozialausschusses im Städtetag gewählt worden zu sein", erklärte Stipp nach der Auszählung der Stimmen. "Die Zukunft des Sozialstaates entscheidet sich in der kommunalen Familie. Der Sozialausschuss des Städtetages ist hierfür eine wichtige Stimme."

Die wesentlichen Aufgaben des Städtetages bestehen in der Vertretung der Interessen seiner 205 Mitglieder gegenüber dem Land Baden-Württemberg, dem Bund und der Europäischen Union.

Ebenso organisiert und führt der Städtetag Erfahrungsaustausche unter seinen Mitgliedern durch, beispielsweise in Form von Umfragen zu kommunalrelevanten und aktuellen Themen.