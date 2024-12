Von Rüdiger Busch



Buchen. Große Aufregung herrschte am Montagnachmittag in und rund um die Neckar-Odenwald-Kliniken: Ein Brandalarm verunsicherte Verantwortliche, Mitarbeiter, Patienten und Angehörige. In einer ersten Mitteilung der Pressestelle der Polizei war sogar von einer nötigen Teil-Evakuierung des Hauses die Rede.

Vor Ort gestaltete sich die Situation dann erfreulicherweise etwas weniger dramatisch: Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Buchen brachten den Kellerbrand rasch unter Kontrolle und verhinderten so ein Ausbreiten des Feuers auf weitere Stockwerke.

Verletzt wurde niemand, teilte Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr vor Ort mit. Drei Patienten aus der Notaufnahme wurden vorsorglich verlegt, wie Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts, der RNZ dann anschließend auf Nachfrage mitteilte.

Foto: rüb

Im Keller des Krankenhauses in Buchen war gegen 15.45 Uhr in einem Batterieraum ein Brand ausgebrochen, informierte der Einsatzleiter, Stadtkommandant Andreas Hollerbach. Das Feuer sei dann auf weitere Batterien übergesprungen und habe zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Daraufhin habe die Brandmeldeanlage ordnungsgemäß Alarm ausgelöst.

Die Freiwillige Feuerwehr Buchen war innerhalb kürzester Zeit mit einem Großaufgebot vor Ort und nahm die Brandbekämpfung auf. Vor allem der starke Rauch, der sich schnell ins Erdgeschoss ausbreitete, stellte die Einsatzkräfte vor Herausforderungen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Buchen-Stadt und die Abteilungswehr Bödigheim mit insgesamt 35 Kräften.

Da es den Floriansjüngern gelang, den Brand schnell zu löschen, bestand für die Patienten keine Gefahr, und es mussten auch keine Evakuierungen durchgeführt werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich 80 stationäre Patienten im Krankenhaus, dazu ambulante Patienten und zahlreiche Beschäftigte.

"Wir sind alle froh, dass der Brand glimpflich verlaufen ist", sagte Landrat Achim Brötel, der eigens nach Buchen gekommen war und sich vor Ort ein Bild der Lage machte. Der Landrat lobte "das beherzte Eingreifen der Rettungskräfte", das Schlimmeres verhindert habe. "Zum Glück sind keine Menschen verletzt worden", stellte Brötel abschließend heraus.

Update: Montag, 16. Dezember 2024, 18.05 Uhr