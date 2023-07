Gottersdorf. (pm) Die Pause war länger als geplant – aber jetzt sind sie wieder da! Die "Pepperonis" schlagen ihr Theaterzelt für die Sommerbühne am Freilandmuseum auf. Auch dieses Mal macht es der Mix im Programm aus, der die Aufführungen und Konzerte so außergewöhnlich macht.

Zum Eröffnungsabend am Mittwoch, 2. August, ab 20.30 Uhr spielen Charles M. Mailer und Band. Die authentischen, teilweise autobiografischen Songs des Bandleaders sind mitten aus dem Leben gegriffen und handeln vom alltäglich menschlichen Mit- und Durcheinander. Einflüsse aus Blues, Soul, Country, Jazz, Rock und Rhythm & Blues sowie persönliche Erfahrungen eines fast 40-jährigen Musikerdaseins sind unüberhörbar und bilden einen eigenen Stilmix, den Mailer selbst als "Blu:Soul" oder "RhythmSoul" bezeichnet.

Offenes Mikrofon auf offener Bühne

Mit offenem Mikrofon auf offener Bühne bietet der Donnerstagabend, 3. August, den Talenten der Region eine Möglichkeit, musikalisch, literarisch oder schauspielerisch zu glänzen. Damit die Präsentation der Showbeiträge spannend im Theaterrund ankommt, hat sich Manuel Sturm als Moderator verpflichten lassen. Er will es erneut schaffen, das Beste aus seinen Showgästen herauszuholen. Zu später Stunde spielt an diesem Abend die Band "Space Heist" aus Walldürn.

Wer bisher mitverfolgt hat, was "Dr. Trockenbrodt" und seine regionalen Sprachexperten bereits an Verdiensten um den hiesigen Dialekt erzielt haben, kann am Freitagabend, 4. August, ab 20 Uhr bei der Sommerbühne Weiteres erfahren. Beinahe unglaublich, aber es geht tatsächlich noch schräger zu beim Mundart-Wissenschaftler und seiner Assistentin Susanne. Die digitale Technik lässt alle Nerven blank liegen. "Jetz’ hämmer’s", heißt die vorläufig letzte Folge dieser satirischen Aufführungen in hiesigem Dialekt. Es spielt ein kleines Theaterensemble von Mitgliedern aus der großen Crew der "Pepperoni-Sommerbühne". Anschließend gibt es einen Ohrenschmaus mit dem Duo "Tim & Nate". Die beiden bringen Songs und Balladen unplugged ans schöne Weiherufer.

Zu Gast aus dem Tessin sind in diesem Jahr Bernard Stöckli und Andreas Manz, die "Compagnia Due". Zu ihrem 25-jährigen Bühnenjubiläum spielen sie am Samstag, 5. August, ab 20 Uhr für alle Generationen "Boom!". Die beiden bezeichnen sich selbst als "zwei erstaunliche, moderne Narren mit großer Komplizenschaft, Sensibilität und Erfahrung im Dienste aller und überall". Überraschungen und Nervenkitzel sind garantiert bei diesem Gastspiel im Zelt der Sommerbühne, hautnah zu erleben auf der Wiese vor dem Freilandmuseum. Nach der knapp zweistündigen Show gibt es mit "Singing Club" noch eine weitere Band zum Ausklang des Abends bei Gute-Laune-Musik.

Angebote für die Kleinen

Selbstverständlich wurden die Kinder und Teens beim diesjährigen Programm der "Pepperonis" nicht vergessen. Schließlich startete die unternehmungslustige Truppe vor vielen Jahren mit Kinder-Zirkus-Programmen. So wird es an drei Nachmittagen Angebote für junge und jüngste Zuschauer geben: Am Mittwoch, 2. August, um 15 Uhr zeigen Schüler der Körper- und Bewegungsschule Eva Sweazey das Tanztheaterstück "Peter und der Wolf". Ein Handpuppenspiel mit viel Spannung und Humor wird es am Donnerstag, 3. August, um 15 Uhr geben. Susanne Lindlau und Stefanie Abt packen ihre teils selbstgestalteten Handpuppen aus. Das "Fünf-Finger-Theater" ist ein wahrer Glücksgriff für Klein und Groß.

Für Freitag, 4. August, um 15 Uhr wurde der Nürnberger Liedermacher Tim Mohr mit seinem Kindermitmachprogramm engagiert. Im Programm "Tim Mohr für’s Ohr" können die jüngsten Sommerbühnenbesucher nach Herzenslust mitsingen, klatschen und tanzen. Für die Kindervorstellungen erhalten die kleinen Besucher mit Dürmer Ferienpass eine Einrittsermäßigung.

Tagesfrisches auf dem Teller

Die 30-köpfige "Pepperoni"-Crew, seit etlichen Jahren auch als gemeinnütziger Verein anerkannt und eingetragen, hat viele technische und logistische Aufgaben zu bewältigen und entsprechend zahlreiche Fachleute in ihren Reihen – inzwischen bereits in der zweiten Generation. Das gilt auch für die erfahrenen "Küchengeister", die immer tagesfrische Angebote auf die Teller zaubern. So erwartet die Besucher in Gottersdorf an Nachmittagen ein kleines Kuchenangebot zu Kaffee und Tee. Am Abend ab 18 Uhr öffnet das "Bistro" und hält Herzhaftes vom Grill sowie regionale Spezialitäten für die Gäste bereit.

Info: Der Kartenvorverkauf für alle Programme läuft im "BücherLaden" in Walldürn, Tel. 06282/95509, E-Mail: info@mein-buecherladen.de.

Besucher der Sommerbühne erhalten nach Vorlegen ihrer Eintrittskarte an der Museumskasse freien Eintritt ins Odenwälder Freilandmuseum.