Neckar-Odenwald-Kreis. (stk/pm) Mehr als zwei Jahre ist die Berufs- und Studienorientierung aufgrund der Corona-Pandemie aus dem Blickfeld geraten. Nun will man mit dem "Girls’ Day" und dem "Boys’ Day" jungen Menschen wieder die Chance geben, Berufe und Studienfelder kennenzulernen, die Schülerinnen und Schüler sonst eher selten für sich in Betracht ziehen. Am Donnerstag, 27. April, kann das Klassenzimmer gegen Kindergarten, Hochschule, Software-Unternehmen, Werkstatt getauscht werden.

Auf ihren Webseiten informieren die beiden Aktionstage über die Wirkungsstudie des Boys’ Day 2022: "Nach dem Aktionstag können sich deutlich mehr der teilnehmenden Schüler (27 Prozent) vorstellen, in einem erzieherischen oder sozialen Beruf zu arbeiten. Vor dem Boys’ Day waren es nur 17 Prozent", heißt es da. 36 Prozent der teilnehmenden Schüler hätten sogar Lust, später in der Institution zu arbeiten, die sie am Aktionstag kennengelernt haben. 48 Prozent von ihnen sind noch unentschlossen. "Diesen ersten Impuls sollten Unternehmen und Institutionen aufgreifen: Sie müssen die Chance nutzen und mit den potenziellen Fachkräften von morgen in Kontakt bleiben", sagt Romy Stühmeier, Leiterin der Bundeskoordinierungsstelle von Girls’ Day und Boys’ Day.

Ähnliche Ergebnisse hat auch die Wirkungsstudie zum Girls’ Day 2022 gezeigt: Nach dem Aktionstag können sich deutlich mehr Schülerinnen (21 Prozent) vorstellen, einen Beruf in der Informationstechnologie oder der Informatik zu ergreifen (vorher nur zwölf Prozent).

Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 besuchen Betriebe oder Hochschulen. Der Girls’ Day findet für Mädchen u. a. in der IT, im Handwerk, in den Naturwissenschaften oder im Bereich Technik statt. Am Boys’ Day lernen Jungen schwerpunktmäßig Berufe und Studiengänge in der Pflege, in der Erziehung, in Dienstleistungsbereichen oder in der sozialen Arbeit kennen.

Auf den beiden Homepages finden sich noch einige offene Stellen in der Region Mosbach. Die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim veranstaltet am Donnerstag, 27. April, von 9.30 bis 11.30 Uhr online parallel den Girls’ und Boys’ Day. Die DHBW Mosbach lädt Mädchen ebenfalls zum Zukunftstag ein. Am Campus Mosbach und am Campus Bad Mergentheim gibt es verschiedene Workshops rund um technische Studiengänge. "Der Aktionstag soll Mädchen einen Einblick in die Bereiche Technik und Naturwissenschaft, Forschung und Informatik ermöglichen und Berührungsängste gegenüber mathematischen Themen oder Laboren abbauen", wirbt die Hochschule um Teilnehmerinnen. Ganz praktisch wird es zum Beispiel beim Malerbetrieb ...