Von Anna-Lena Farrenkopf

Neckar-Odenwald-Kreis. "Es ist interessant, einmal in die Berufe zu schnuppern, die man sonst nicht auf dem Schirm hätte", darin waren sich alle Teilnehmerinnen des "Girls’ Day" einig. Der Tag, der jedes Jahr stattfindet, soll Mädchen animieren, in typische "Männerberufe" hereinzuschnuppern. Damit wird besonders auf die sogenannten Mint-Bereiche (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) abgezielt, da gerade bei diesen Berufen der Anteil der Frauen bei unter 40 Prozent liegt. An dem deutschlandweiten Aktionstag nahmen erneut einige Firmen aus der Region teil. Die RNZ besuchte die Firma Konrad in Walldürn, Würth Logistik in Adelsheim und die Firma Göttfert in Buchen.

Lena weiß mit ihren 13 Jahren bereits, dass sie später einmal im Handwerk arbeiten möchte. Bei der Firma Konrad fertigt sie einen eigenen Schlüsselanhänger. Foto: Ann-Kathrin Frei

"Auf jeden Fall ins Handwerk"

"Ich mache später auf jeden Fall etwas im Handwerk", sagt die 13-jährige Lena. "Da erlebt man mehr als bei einem Bürojob." Deshalb hat sie sich für ihre Teilnahme am "Girls’ Day" die Firma Konrad ausgesucht. Für das Walldürner Unternehmen, das Arbeiten im Stahl- und Metallbau durchführt, hat sich Lena entschieden, weil sie "noch nichts mit Metall" gemacht hat. Um einen guten Einblick in den Beruf zu bekommen, plant und fertigt sie dort einen eigenen Schlüsselanhänger. Sie hat sich für ein ovales Exemplar entschieden, in das ihr Name eingraviert ist – als Souvenir für ihre Teilnahme beim "Girls’ Day".

Bei Göttfert programmieren die Mädchen eigene Spiele. Foto: Anna-Lena Farrenkopf

Die Firma Konrad ist in diesem Jahr erstmals vertreten. "Die Berufe in der Werkstatt sind immer noch sehr männerdominiert", erklärt Werkstattleiter Klaus Spatz. Dabei seien gerade die Mädchen, die sich für den Beruf entscheiden, "besser als manche Männer", führt er weiter aus. Das läge vor allem daran, dass diese Mädchen sich wirklich für den Beruf interessieren würden. Außerdem seien sie sehr engagiert. Damit Kinder einen Beruf finden, der zu ihnen passt und ihnen Spaß macht, sind dem Werkstattleiter zufolge die Eltern in der Pflicht. Denn gerade Praktika bieten früh eine Orientierung. "So kann jeder direkt erkennen, ob der angestrebte Beruf etwas für einen ist oder nicht", sagt Spatz.

Rollenbilder immer noch präsent

Der Logistikdienstleister Würth Logistik, der insgesamt 750 Mitarbeiter zählt, bietet ebenfalls an mehreren seiner Standorte Einblicke beim "Girls’ Day" an. Auf den ersten Blick sieht das Geschlechterverhältnis bei dem großen Unternehmen über alle Mitarbeiter verteilt ausgeglichen ...