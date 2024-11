Von Rüdiger Busch

Die Grundsteuerreform geht in die entscheidende Phase: In diesen Wochen beschließen die Gemeinderäte landauf, landab die ab dem Jahr 2025 geltenden Hebesätze. In der Summe wird zwar eine Aufkommensneutralität angestrebt – das heißt, dass die einzelnen Kommunen durch die Grundsteuer nicht mehr als vorher einnehmen sollen. Im Ergebnis wird es aber in den meisten Fällen