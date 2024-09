Gerichtstetten. (ww) Kulinarische Köstlichkeiten rund um die Kartoffel, Gemütlichkeit und beste Unterhaltung waren am Wochenende in Gerichtstetten beim sechsten Kartoffelfest des Bürgervereins geboten.

In Scharen strömten die Besucher an beiden Tagen in das "Keltendorf" in der Ortsmitte, das sich mithilfe vieler fleißiger Helfer wieder einmal wunderschön bunt und herbstlich