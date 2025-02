Von Carolin Reinmuth

Eberbach. In die ehemaligen Räumlichkeiten des bekannten "Viertele" in der Passage in Eberbach ist wieder Leben eingekehrt. Am vergangenen Freitag wurde das Bistro "Zur Insel" neu eröffnet.

Die Besitzer Diana Majer-Morgenthaler (gleichzeitig auch Vorsitzende der Lebenshilfe Eberbach e.V.) und Gerd Morgenthaler haben die Räumlichkeiten vor circa