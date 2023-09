Buchen. (rüb) In der neuen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber des Landkreises in der Prof.-Karl-Schumacher-Straße sind am Dienstag die ersten Bewohner eingezogen, und zwar rund 30 Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan. Die Unterkunft ist für bis zu 70 Personen ausgelegt, und in den nächsten Wochen sollen weitere Neuankömmlinge einziehen, teilte das Landratsamt mit.

Zur Begleitung der Asylbewerber steht ein Team aus Heimleitung, Sozialarbeiter und Hausmeister zur Verfügung. Um die Integration zu fördern, werden zudem Ehrenamtliche gesucht. Insbesondere der Erwerb der deutschen Sprache gilt dabei als wichtigstes Element für eine erfolgreiche Ankunft.

Wer Interesse hat, die Geflüchteten ehrenamtlich zu unterstützen, kann sich bei der Integrationsbeauftragten des Landratsamts, Annette Vogel-Hrustic (Telefon 06261/842283, E-Mail: integration@neckar-odenwald-kreis.de), melden.

Update: Dienstag, 26. September 2023, 18.15 Uhr

Nächste Woche ziehen erste Flüchtlinge ein

Buchen. (pm/rüb) Die neue Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber des Landkreises in Buchen wird in der kommenden Woche erstmals belegt. Dies teilte das Landratsamt am Freitag mit. In die Unterkunft in der Prof.-Karl-Schumacher-Straße werden zunächst voraussichtlich rund 30 Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan einziehen. "Aufgrund der zu erwartenden Zuweisungen im Monat Oktober folgen in Kürze weitere Belegungen", heißt es weiter. Die Unterkunft ist für bis zu 70 Personen ausgelegt, und die Einrichtung enthält auch familiengeeignete Wohneinheiten. Damit hat das Landratsamt dem Wunsch von Anwohnern entsprochen, die im Vorfeld gefordert hatten, dass dort nicht nur alleinreisende Männer untergebracht werden sollten.

Ein Jahr nach der Fertigstellung ziehen nächste Woche die ersten 30 Flüchtlinge in die neue Gemeinschaftsunterkunft oberhalb des Bahngeländes in Buchen ein. Insgesamt ist dort Platz für 70 Bewohner. Foto: Rüdiger Busch

Die Erfahrung zeigt, dass Asylkreise das Leben der Asylbewerber sehr unterstützen und dadurch Probleme vermindern.

Die Flüchtlinge werden im Rahmen der vorläufigen Unterbringung, einer staatlichen Pflichtaufgabe, untergebracht. Sie werden nach der Erstaufnahme in den Landeserstaufnahmestellen direkt dem Neckar-Odenwald-Kreis zugewiesen, haben aber im Optimalfall bereits einen Asylantrag gestellt, der beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bearbeitet wird.

In der Regel können sie spätestens drei Monate nach der Zuweisung in den Kreis eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Die vorläufige Unterbringung endet spätestens 24 Monate nach der Zuweisung oder mit Erteilung eines Aufenthaltstitels. Die Personen werden dann auf die kreisangehörigen Kommunen verteilt, die diese unterbringen. Sowohl der Landkreis als auch viele Kommunen suchen daher dringend weiteren Wohnraum.