Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Wie viele Besucher auf den Patienten-Informationstagen der GRN-Klinik Eberbach schon entscheidend wichtige Informationen für ihre Gesundheitsprobleme bekommen haben, ist nicht bekannt. Für mindestens drei könnte die diesjährige Veranstaltung lebensrettend gewesen sein.

Lang war die Schlange vor dem Stand für eine Schnell-Einschätzung zur Herzgesundheit. "Sicher mehr als 50" dürften es gewesen sein, sagt Dr. Daniel Herzenstiel, Sportkardiologe und Leitender Arzt für Kardiologie und Angiologie. Ein Cholesterin-Schnelltest und gezielte Fragen zu Risiko-Faktoren ergaben für Einige ein hohes und für drei Besucher sogar ein sehr hohes Risiko, in absehbarer Zeit einen Herzinfarkt zu erleiden. Die Betroffenen hatten bis zu diesem Moment nichts davon geahnt. Eine fachärztliche Herz-Untersuchung kann verhindern, dass sie aus scheinbar "heiterem Himmel" von einem Herzinfarkt überrascht werden, sagt Herzenstiel.

Viele Besucher nehmen die Gelegenheit für eine Schnell-Einschätzung ihrer Herzgesundheit wahr. Foto: Elisabeth Murr-Brück

Die Notaufnahme im Krankenhaus arbeitet nicht "wie ein Finanzamt", erklärt deren Leiterin Magdalena Dietz. Es geht nicht der Reihe nach, die Dringlichkeit entscheidet, wer wann behandelt wird. Diese wird nach einem international standardisierten Abfrage-System ermittelt, dem Manchester Triage System; interessierte Besucher konnten es simuliert durchspielen. Schmerzmittel gibt es aber – wenn nötig – so schnell wie möglich, sagt Magdalena Dietz: "Wir lassen niemanden unnötig leiden."

Wenn Schmerzen über Wochen und schließlich Monate anhalten, haben sie sich zu einer eigenständigen Krankheit fehl-entwickelt. Nach einem halben Jahr ist das der Fall. Bis zu 16 Millionen Menschen in Deutschland könnten darunter leiden, sagt Dr. Markus Hewel, Leitender Arzt für Schmerz- und Palliativmedizin. Jeder Schmerz ist individuell. Weil es keinen objektiven Wert dafür gibt, gilt der Grundsatz: "Der Patient hat mit seiner Wahrnehmung immer recht."

Mit einer Zahl zwischen 0 (schmerzfrei) und 10 (extrem) kann er angeben, wie intensiv die Empfindung ist. Ältere Menschen tun sich oft leichter, wenn sie das in Worte fassen können: von "leicht" bis "unerträglich", Kinder können es mit Smileys zeigen. Nahezu die Hälfte der Fälle betrifft den Bewegungsapparat: Gelenkbeschwerden, Rheuma, Fibromyalgie, fast ein Zehntel der Deutschen hat chronisch "Rücken".

Menschen mit häufigen Rücken- und Kopfschmerzen haben eines gemeinsam: Sie greifen häufig zu frei verkäuflichen Schmerzmitteln. Kopfschmerzen können dadurch aber zum echten Langzeit-Problem werden, grundsätzlich gilt das als hoch riskant für Magen und Nieren: Etwa dreißig Prozent aller Dialyse-Fälle sind darauf zurückzuführen, sagt Hewel.

Unter den rund 250 Arten von Kopfschmerzen bezeichnet er den Cluster-Schmerz als "besonders ekelhafte Schmerzart". Extrem belastend sind Gesichts- und neuropathische Schmerzen, Phantom- und vor allem Tumorschmerzen. Den volkswirtschaftlichen Schaden schätzt er auf etwa 40 Milliarden Euro.

Die Schmerzmedizin hat ein Arsenal an Möglichkeiten, die Leiden zumindest zu lindern: konservativ mit Physio-, Ergo- und Psychotherapie, manuellen Behandlungen, Akupunktur und Naturheilverfahren. Dazu kommt ein breites Spektrum von Arzneimitteln. Seit 2017 können alle Ärzte (ausgenommen Zahn- und Tierärzte) auch Cannabis-Präparate verschreiben. In einigen Fällen sind sie echte so genannte "Game Changer", von den Kassen bezahlt werden sie aber nur nach genauer Prüfung durch den Medizinischen Dienst. Nervenblockaden durch Injektionen oder operativ sind eine weitere Möglichkeit, die Schmerzwahrnehmung zu unterbinden.

Neben dem routinemäßigen Schmerzmanagement im Rahmen einer Krankenhausbehandlung gibt es am Gesundheitszentrum Rhein-Neckar (GRN) in Eberbach eine Schmerz-Ambulanz für Patienten mit chronifizierten Schmerzen. Für einen Termin braucht man eine ärztliche Überweisung, zudem muss vorher ein Fragebogen beantwortet werden. Die Kosten werden von den Kassen übernommen.

Besondere Zuwendung brauchen Tumor- und Palliativ-Patienten. Die gemeinsame Schnittmenge besteht darin, dass eine Heilung nicht mehr möglich ist. "Die Lebensdauer kann mit dieser Diagnose aber noch viele Jahre betragen", betont Hewel; entscheidend sei die Lebensqualität. "Schmerzen sind in der Regel gut behandelbar!" Nicht behandelte Schmerzen gälten als Kunstfehler.

Für Eberbach wünscht er sich unter anderem eine ambulante Palliativ-Versorgung, die persönlich auf die jeweiligen Patienten zugeschnitten ist. Die Klinik ist fachmedizinische Anlaufstelle, wenn nötig. Damit würden unnötige Krankenhaus-Aufenthalte vermieden: "Die meisten Patienten möchten daheim sein."