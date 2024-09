Von Peter Bayer

Eberbach. Nachdem vor knapp zwei Jahren die neue Urologie in der GRN-Klinik Eberbach eingeweiht wurde, folgte am Montag ein neues Herzkatheter-Labor. "Wir sind stolz, in der finanziell angespannten Situation diese große Investition tätigen zu können", freut sich Katharina Elbs, kommissarische Leiterin der GRN-Klinik Eberbach und Geschäftsführerin der