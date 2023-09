Auftakt-Workshop zeigte Potenziale auf

Hardheim. (adb) Wer zu Fuß geht, bewegt sich auf eine effiziente und gesunde Weise fort. Das bedingt jedoch ein Umfeld, in dem man sich als Fußgänger sicher fühlt. Genau da setzt der "Fußgängerverkehrs-Check" des Landes Baden-Württemberg an. Nachdem er im letzten Jahr in Höpfingen Station gemacht hatte, ist nun Hardheim an der Reihe – als eine von zwölf Kommunen im Südwesten und dritte Kommune

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote