Mittwoch, 20. August 2025

Plus Freizeitpark Tripsdrill

Gestohlenes Storchenschild ist wieder da

Das Verkehrsschild am Freizeitpark Tripsdrill war von Unbekannten entwendet worden. Nun wurde es bei Talheim wieder gefunden.

20.08.2025 UPDATE: 20.08.2025 15:15 Uhr 1 Minute, 40 Sekunden
Die in Tripsdrill lebenden Störche (l.) sollen durch das nun entwendete Verkehrsschild geschützt werden. Fotos: Rüdiger Busch (l.) / Erlebnispark Tripsdrill (r.)

Cleebronn. (pm) Nach dem Diebstahl des beliebten Storchenschildes an der Kreisstraße K2069 bei Tripsdrill nimmt die Geschichte nun noch ein erfreuliches Ende: Beim Stutzen von Bäumen entdeckte Herr S. aus Talheim (bei Heilbronn) das beliebte Schild am Rande seines Grundstücks. Offenbar hatten Unbekannte es nach der Tat dort abgelegt.

Das herzförmige Verkehrsschild mit

Rüdiger Busch
