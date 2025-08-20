Cleebronn. (pm) Nach dem Diebstahl des beliebten Storchenschildes an der Kreisstraße K2069 bei Tripsdrill nimmt die Geschichte nun noch ein erfreuliches Ende: Beim Stutzen von Bäumen entdeckte Herr S. aus Talheim (bei Heilbronn) das beliebte Schild am Rande seines Grundstücks. Offenbar hatten Unbekannte es nach der Tat dort abgelegt.

Das herzförmige Verkehrsschild mit