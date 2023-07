Von Peter Bayer

Eberbach. Was tun gegen den großen Leerstand in der Innenstadt? In einer Zeit, in der viele familiengeführte Handwerksbetriebe und Geschäfte mangels Nachfolge schließen. "Wir müssen anders denken, neues Leben in die Innenstadt bringen. Kunst und Kultur sind ein Punkt dazu", begrüßte Bürgermeister Peter Reichert die Gäste der Vernissage zur Ausstellung in den "Freiräumen" in der Galerie ARTgerecht. Hier und an fünf anderen Stellen sind seit Freitag Werke aus der Kunstsammlung "Himmelreich" von Tobias Heimpel zu sehen.

Für Heimpel ist es die erste Ausstellung. Die 18 Bilder in der Galerie sind nur ein Teil der Lithografien von Viktor Vasarely, die sich in seinem Besitz befinden. Drei Dinge seien gut für die Seele – neben Natur und Liebe ist es die Kunst, begründete Heimpel, wie er dazu kam, Kunstwerke zu sammeln. Um das nötige Geld dafür zu haben, hat er seine Firma und das Gebäude verkauft. In seinem Besitz befinden sich inzwischen Lithografien – Drucke von Bildern – von mehr oder weniger bekannten Künstlern. Siebdrucke mit bis zu 50 Farben, limitiert und handsigniert. Warum ausgerechnet Lithografien? "Das gemalte Bild gibt es nur einmal, Lithografien mehrfach. So kann es einer breiten Masse zugänglich gemacht werden", begründet Heimpel. Diese Kunstform sei "sozial und demokratisch, sie macht Kunst verfügbar". In der Galerie ARTgerecht hängen ausschließlich Bilder des ungarischen Künstlers Vasarely, die weltweit in den großen Museen ausgestellt sind.

Tobias Heimpel (r.) und Tobias Soldner. Foto: Peter

Tobias Soldner, Leiter des Ressorts Kultur-Tourismus-Stadtinformation bei der Stadt Eberbach, ging näher auf das Projekt "Freiräume" ein. Die Bezeichnung motiviere, neu zu denken. Statt depressiv an den leer stehenden Räumen vorbeizugehen, könne man sie mit etwas füllen, was dem Betrachter Freude bereite. Soldner blickte zurück auf das Jahr 2018, als das Projekt "Kunstschaufenster" gegründet wurde. Leere Räume in der Kellerei- und Hauptstraße wurden mit Kunstwerken gefüllt – eine Win-Win-Situation für Besucher, Stadt und Künstler. "Das Ausstellen in einer Galerie kann sich manch Künstler nicht leisten", so Soldner.

Das Projekt "Freiräume" werde mit Bundesmitteln gefördert. Eberbach habe sich beworben und den Zuschlag bekommen. Geplant sei mittelfristig, drei Geschäfte als multifunktionalen Raum für verschiedene Gruppierungen auszustatten, für das zweite Standbein, die Co-Working-Spaces. Diese können als Arbeitsräume genutzt werden, was Arbeitnehmern zum Beispiel das Pendeln erspare. "Es ist noch eine Menge Arbeit, die Firmen dafür zu akquirieren", gestand Soldner. In größeren Städten gäbe es diese Räume schon länger, in Eberbach derzeit nur den Raum am Neuer Markt 13 mit fünf bis sechs Schreibtischen. Die Idee sei es, diese in der Altstadt zu verteilen. "Wir haben die Geschäfte doch für den Handel", gebe es Bedenken. "Als ich vor 30 Jahren nach Eberbach kam, war ich erstaunt, wie viele kleine Geschäfte es hier gab, doch das hat sich geändert", sagte Soldner. Wer Miete zahlen müsse, für den sei es inzwischen schwer zu bestehen.

Das Füllen der Räume mit Kunst sei ein wichtiger Startschuss. Im Spätherbst sollen die Räume mit verschiedenen Funktionen belegt werden. "Weitere Hausbesitzer sind schon auf die Stadt zugekommen", freut sich Soldner, betont aber: "Es ist und bleibt ein Experiment".

Die Vernissage am Freitag wurde musikalisch umrahmt von Bernhard Sperrfechter, Leiter der Musikschule Speyer, vielen Eberbacherinnen und Eberbachern in bester Erinnerung aus seiner Zeit als Dozent und Musiker in Eberbach.

Im Anschluss führten Heimpel und Soldner die interessierten Gäste noch zu den anderen mit Kunst bestückten "Freiräumen". In der Kellereistraße 19 gibt es Werke von Charles Lapicque, in der Passage Neuer Markt 13/5 von Honore Daumier, in der Hauptstraße 7 von Ruby Heimpel und Sandro Libra, in der Kellereistraße 23 von Wolfram Scheffel und im Durchgang Passage Neuer Markt von Adrian Dister. Der Club Eulenspiegel werde samstags und sonntags die Aufsicht in den Räumen übernehmen.