Gundelsheim. (cao) Ein letztes Mal das kühle Nass im Gundelsheimer Terrassenfreibad genießen dürfen Badegäste an diesem Sonntag. Der 10. September ist der letzte Öffnungstag der Saison. Jedenfalls, was die menschlichen Besucher angeht.

Denn genau eine Woche später, am 17. September von 14 bis 18 Uhr, werden die Freibad-Tore noch einmal geöffnet – allerdings primär für Vier- anstatt für Zweibeiner. "Ich tauch dann mal ab!", hat die Stadtverwaltung den Hundebadetag überschrieben. Eine gültige Tollwutimpfung und eine Haftpflichtversicherung für den Hund sind Pflicht.

Initiiert hat die Aktion Bademeister Sascha Evseev im vergangenen Jahr. Nach dem kleinen Erfolg sei eine Neuauflage keine Frage gewesen, sagt Anica Till, kaufmännische Leiterin des Freibades. Sie hofft, am 17. September wieder zahlreiche Hunde mit ihren Haltern begrüßen zu dürfen.

Was die Zahl der menschlichen Badegäste betrifft, hatte sich Till in dieser Saison etwas mehr erhofft. Rund 50.000 Besucher werden es am Ende wohl sein. "Das schlechte Wetter hat leider für einen starken Einschnitt gesorgt."