Buchen. (pm) Im Flurneuordnungsverfahren Buchen (Multiweg Am Wartberg) beginnt ab März der Ausbau der gemeinschaftlichen Anlagen. In den folgenden Monaten werden im ersten Bauabschnitt zahlreiche Feldwege zwischen der B27 und dem Daunbächle modernisiert, im Juli soll der Ausbau abgeschlossen sein.

"Wir freuen uns, dass der nächste Verfahrensschritt ansteht, durch den sowohl für die Landwirtschaft als auch für Naherholungssuchende wertvolle Bereiche aufgewertet werden", so der Erste Beigeordnete der Stadt Buchen, Benjamin Laber.

Der Bauabschnitt umfasst rund zwei Kilometer Asphaltwege, darunter auch den viel genutzten Weg entlang des Wartturms. Weiterhin werden rund 1,5 Kilometer Wege in Pflaster ausgebaut und erste ökologische Maßnahmen am Daunweiher umgesetzt.

"Es wird während der Bauphase leider auch kurzzeitig Einschränkungen geben, wir werden diese jedoch so gering wie möglich halten", betont der Leitende Ingenieur Michael Lünenschloß vom Fachdienst Flurneuordnung und Landentwicklung im Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis. In einem zweiten Bauabschnitt sollen dann ab Herbst der Weg am Hasenwald, ein landwirtschaftlicher Weg am Weidenbaum sowie weitere ökologische Maßnahmen umgesetzt werden.

Nutznießer sind hierbei die Land- und Forstwirtschaft, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger, die auf den Wegen spazieren gehen und Rad fahren. Insgesamt werden im Verfahren rund 1,9 Millionen Euro von Bund, Land und der Stadt Buchen investiert, um eine zukunftsfähige Struktur zu schaffen.