"In Walldürn haben wir aktuell eine Mitgliederanzahl von 419. Davon machen 276 die aktiven Mitglieder, 58 die Jugendlichen und 85 die Alterswehr aus", erklärt der Stadtkommandant der Feuerwehr Walldürn, Sascha Dörr. "Erst vor Kurzem haben sich uns völlig überraschend 20 Quereinsteiger angeschlossen, die auch in der Vereinswelt aktiv sind", berichtet er.

Der Stadtkommandant der Feuerwehr Buchen , Andreas Hollerbach, sagt: "Im gesamten Raum um Buchen haben wir 368 Mitglieder in Arbeitseinteilung innerhalb unserer 14 Abteilungen. Momentan ist unsere Mitgliederanzahl stabil. Bereits in zehn Jahren werden jedoch etwa 100 unserer Mitglieder zwischen 65 und 75 Jahre alt und somit Teil der Alterswehr. Zusätzlich ist ein großer Teil unserer Mitglieder schon in ihren 50ern."

Neckar-Odenwald-Kreis. Wie wichtig die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk sind, wird oft erst klar, wenn Menschenleben in Gefahr sind. Retter in der Not sind im ländlichen Raum fast ausschließlich ehrenamtliche Helfer, die nicht nur ihre eigene Zeit opfern, sondern zum Teil auch ihr eigenes Leben für das eines anderen riskieren.

Von Maren Schmitt

Neckar-Odenwald-Kreis. Wie wichtig die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk sind, wird oft erst klar, wenn Menschenleben in Gefahr sind. Retter in der Not sind im ländlichen Raum fast ausschließlich ehrenamtliche Helfer, die nicht nur ihre eigene Zeit opfern, sondern zum Teil auch ihr eigenes Leben für das eines anderen riskieren.

Doch von diesen vorbildlichen Helfern gibt es immer weniger. Während es bei den Feuerwehren in der Region und dem Technischen Hilfswerk noch ganz gut aussieht, hat das DRK seit Corona etwa ein Fünftel seiner Mitglieder verloren. Wir haben uns mit einigen ehrenamtlichen Hilfsorganisationen unterhalten

Die Feuerwehren

Der Stadtkommandant der Feuerwehr Buchen, Andreas Hollerbach, sagt: "Im gesamten Raum um Buchen haben wir 368 Mitglieder in Arbeitseinteilung innerhalb unserer 14 Abteilungen. Momentan ist unsere Mitgliederanzahl stabil. Bereits in zehn Jahren werden jedoch etwa 100 unserer Mitglieder zwischen 65 und 75 Jahre alt und somit Teil der Alterswehr. Zusätzlich ist ein großer Teil unserer Mitglieder schon in ihren 50ern."

Aus diesen Gründen werde ein besonderes Augenmerk auf die Jugendfeuerwehren gelegt, und man bemühe sich durch Werbeaktionen stark um Nachwuchs. Dies gelinge auch sehr gut, jedoch betont Hollerbach auch, dass immer weniger Jugendliche von der Jugendfeuerwehr zu den tatsächlichen Einsatzkräften wechseln. Dies sieht er darin begründet, dass die Jugendlichen häufig aufgrund ihrer Ausbildung oder ihres Studiums ihren Ort verließen. "Früher hatten wir eine Übernahmerate von etwa 60 Prozent. Mittlerweile sind wir jedoch bei 30 oder 40 Prozent."

"In Walldürn haben wir aktuell eine Mitgliederanzahl von 419. Davon machen 276 die aktiven Mitglieder, 58 die Jugendlichen und 85 die Alterswehr aus", erklärt der Stadtkommandant der Feuerwehr Walldürn, Sascha Dörr. "Erst vor Kurzem haben sich uns völlig überraschend 20 Quereinsteiger angeschlossen, die auch in der Vereinswelt aktiv sind", berichtet er.

"Die Quereinsteiger und die Jugendlichen drücken das Durchschnittsalter nach unten", so der Stadtkommandant. "Wie es allerdings in den nächsten zehn oder 15 Jahren aussieht, ist noch unklar. Wir brauchen auf jeden Fall junge Leute, die in die Fußstapfen der Älteren treten."

Auch die Feuerwehrabteilung in Adelsheim hat aktuell keine Personalmängel. "Wir bemerken zurzeit weder Personalmängel noch zu wenig Jugendliche. Tatsächlich ist sogar das Gegenteil der Fall. In den letzten drei Monaten haben wir sechs Quereinsteiger als Neuzugänge erhalten, und auch beinahe alle unserer Jugendliche wechseln nach der Jugendfeuerwehr in die Aktivwehr über", so Stadtkommandant Daniel Balles. Die Feuerwehr in Adelsheim mit ihren drei Abteilungen umfasst 105 aktive Mitglieder, 17 Mitglieder in der Jugend- und 20 Mitglieder in der Alterswehr.

"In unserer Feuerwehr sind viele erst in ihren 20er bis 30er Jahren, weshalb wir einen relativ niedrigen Altersdurchschnitt haben. Probleme sehe ich allerdings in der Tagesstärke, da wir nur ein kleiner Ort sind. Aber selbst hier gab es Verbesserungen. So arbeiten coronabedingt mittlerweile viele zwei bis dreimal die Woche im Homeoffice, und wir können mit einer höheren Tagesstärke rechnen", so der Kommandant.

Auch die Feuerwehr in Osterburken sieht ein Problem in der aktuellen Tagesstärke. Stadtkommandant Peter Schmitt erklärt: "Die Freiwillige Feuerwehr in Osterburken hat derzeit zusammen mit der Aktiv-, Jugend- und Alterswehr 220 Mitglieder. Davon sind 130 aktiv im Verein tätig, 40 machen die Alterswehr und 50 die Kinder- und Jugendfeuerwehr aus. Die Anzahl an Mitgliedern, die an einem Einsatz teilnehmen, ist sehr stark von der Tageszeit abhängig." Dies hängt nach Schmitt mit der beruflichen Situation der Mitglieder zusammen, da viele außerhalb des Einsatzortes arbeiten.

Einen möglichen Grund für die sinkenden Mitgliederzahlen sieht der Kommandant in der mangelnden Bereitschaft, die langwierige Feuerwehrausbildung zu absolvieren. Einen weiteren Grund sieht er darin, dass sich das Freizeitverhalten im Laufe der Jahre verändert habe. Außerdem würden durch die technische Weiterentwicklung immer mehr Aufgaben auf die Feuerwehren zukommen.

Sowohl der Kreisbrandmeister des Neckar-Odenwald-Kreises, Jörg Kirchenlohr, als auch der Vorstandsvorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands im Neckar-Odenwald-Kreis, Michael Genzwürker, sind sich einig: In den nächsten zehn bis 15 Jahren befindet sich ein hoher Anteil der Feuerwehren in den 50er bis 60er Jahren. Somit sei es wichtig, schon jetzt den baldigen Nachwuchs anzuwerben.

"Wir bemühen uns weiterhin, mehr Jugendliche für die Feuerwehr zu überzeugen. Außerdem arbeiten wir weiterhin daran, den Frauenanteil auf zehn Prozent zu erhöhen. Mittlerweile sind wir schon bei sieben bis acht Prozent.

Ebenfalls wird das Ziel verfolgt, einen höheren Migrationsanteil innerhalb der Feuerwehren zu erzeugen. Auch wenn es uns an Nachwuchs fehlt, sind wir zurzeit noch recht gut aufgestellt", so Kirchenlohr. Auch Genzwürker ist der Ernst der Lage bewusst: "Wir müssen ein größeres Bewusstsein für das Ehrenamt schaffen. Wir befinden uns, was den Nachwuchs betrifft, in einer schwierigen Lage."

Das Deutsche Rote Kreuz

Das Deutsche Rote Kreuz im Neckar-Odenwald-Kreis (auf unserem Bild des DRK Osterburken) hat in den Bereitschaften 800 ehrenamtliche Helfer. Archivfoto: Helmut Frodl

Das Deutsche Rote Kreuz im Neckar-Odenwald-Kreis hat in den Bereitschaften 800 ehrenamtliche Helfer. Dazu kommen 200 Mitglieder im Jugendrotkreuz und 100 sozialarbeitende Mitglieder in zum Beispiel Tafelläden oder Fahrdiensten. Insgesamt sind also kreisweit etwa 1000 Mitglieder im DRK registriert, jedoch sind nicht alle davon aktiv.

Dies liege zum Großteil daran, dass das Studium, die Arbeit, der Beruf oder die eigenen Kinder keine Zeit mehr für das Ehrenamt zuließen, so Steffen Horvath, DRK-Kreisgeschäftsführer. "Seit Corona haben wir einen Mitgliederschwund von etwa 20 Prozent. Die Jugendlichen bleiben uns nicht erhalten, und es gibt immer weniger, die sich überhaupt engagieren", betont Horvath. Dies liege – so seine Vermutung – daran, dass die Ausübung dieses Ehrenamtes mit einer hohen Verantwortung verbunden ist und man hauptsächlich seine Zeit für andere investiert.

Auch die Tagesstärke der ehrenamtlichen Ortsvereine sei problematisch. So kann es sein, dass manche Helfer-vor-Ort-Gruppen gar nicht ausrücken können. "Der Ortsverein in Mudau hat sich zum Beispiel komplett aufgelöst, da die Ehrenamtlichen dort körperlich komplett am Ende waren. Der Verein wurde dann von Buchen übernommen, aber es werden immer noch Helfer gesucht", berichtet der DRK-Kreisgeschäftsführer.

Auch innerhalb des DRK befinde sich ein großer Teil von 50- bis 60-Jährigen, die im Laufe der Zeit auch nicht mehr alle Aufgaben verrichten könnten. "Wir bemühen uns stark um Nachwuchs, nehmen an Ferienprogrammen teil, besuchen Kindergärten und bieten FSJ-Stellen an. Außerdem bieten wir den Mitgliedern einige Vorteile an. Jedoch gibt es immer weniger Kinder, die sich dem Ehrenamt anschließen möchten. Das ist beängstigend", konstatiert Horvath.

Das Technische Hilfswerk

Ein völlig anderes Bild zeichnet der Ortsbeauftragte des Technischen Hilfswerks in Adelsheim, Marc Egolf. "Wir haben 52 aktive und zusätzlich 13 jugendliche Mitglieder. Unserer Altersstruktur ist breit gefächert, und von 10 bis 65 ist alles dabei. In den letzten Jahren ist die Mitgliederzahl auch trotz Corona gleich geblieben. Dennoch sind wir für jeden dankbar, der sich für unsere Arbeit entscheidet und sich unserem Ehrenamt anschließt. Wir unternehmen auch viel, um Jugendliche für das Technische Hilfswerk anzuwerben und zu überzeugen", so Egolf.