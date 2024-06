Limbach. (zg) "Alle Jahre wieder" heißt es in Limbach nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern regelmäßig auch im Juni. Nun findet wieder das traditionelle Limbacher Straßenfest statt – und das bereits zum 46. Mal. Das großzügige Festgelände erstreckt sich vom Dorfgemeinschaftshaus über die Schule am Schlossplatz bis hin zum Feuerwehrhaus.

Traditionell startet das Straßenfest mit einem Fassanstich. Dieser findet am heutigen Samstag um 18 Uhr am Limbacher Feuerwehrhaus statt. Im Anschluss freuen sich die Betreiber vieler Stände über regen Besuch. Höhepunkte am Samstag sind zudem ein Konzert von Patrick Noe und seiner Band auf dem Schlossplatz sowie ein Feuerwerk.

Den Straßenfestsonntag läutet um 10.30 Uhr der ökumenische Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Valentin unter Mitwirkung des Musikvereins Limbach ein. Im direkten Anschluss daran beginnt der Festbetrieb. Auf der Festmeile erwartet die Gäste ein buntes, breit gefächertes Programm für die ganze Familie, das von den Limbacher Vereinen, den Gewerbebetrieben und allen sonstigen Standbetreibern auf die Beine gestellt wird. Darüber hinaus gibt es von 13 bis 18 Uhr in den Limbacher Fachgeschäften einen verkaufsoffenen Sonntag.

Neben dem Odenwaldexpress der Feuerwehr, der die Fahrgäste durch den Festbetrieb fährt, wird es zudem auf dem Schlossplatz wieder ein Bühnenprogramm geben. Außerdem gibt es im Garten der Volksbank Limbach Vorträge zum Thema Bienensterben.