Für diese Erkenntnisse braucht Müller keine offiziellen Auswertungen. Bei einer Tour durch den Wald ist es unübersehbar. Teiche und Tümpel sind nahezu trocken, trockenes Laub überall am Waldboden. "Im März!" Man kann das Ausrufezeichen nicht nur hören, sondern auch in seinem Gesichtsausdruck ablesen. "Im März müsste dieser Tümpel hier überlaufen." Dass Wasser ein knappes Gut ist und dass wir Menschen lernen müssen, damit hauszuhalten, das ist ihm wichtig. "Denn es wird knapper." Nicht nur, weil weniger Regen fällt, sondern auch, weil Regenwasser durch penibel sauber geputzte Gräben viel schneller in Bäche und Flüsse abfließt. Flächen werden versiegelt, Wiesen drainiert und somit die Abflussgeschwindigkeit erhöht. "Die Talwiesen hatten früher den Namen "Storchenwiesen", weil bis in den Mai hinein der mäandrierende Elzbach für nasse Stiefel und Froschlaich sorgte.

Elztal. "Manchmal, da fühle ich mich schon etwas frustriert und hilflos", so fasst Thomas Müller seine Gefühlslage zusammen. " Da ist einer, der plant und arbeitet, und trotzdem verdursten ihm die Bäume seit ein paar Jahren. " Seit 36 Jahren ist Müller Förster. "Hier, an dieser Stelle nahe der Straße", sagt er, "hat es im vergangenen Spätherbst begonnen: absterbende ältere Buchen, die wir nicht retten können und entfernen müssen ." Denn aktuell ist da, im Wald zwischen Dallau und Muckental, noch ein wunderbarer Blick hinunter in die Wiesenaue des Elztals . "Ein älterer Buchen-Eichen Mischwald, der gerade mit dem Verdursten kämpft", sagt der Förster. Und das ist drastisch.

Von Stephanie Kern

Elztal. "Manchmal, da fühle ich mich schon etwas frustriert und hilflos", so fasst Thomas Müller seine Gefühlslage zusammen. "Da ist einer, der plant und arbeitet, und trotzdem verdursten ihm die Bäume seit ein paar Jahren." Seit 36 Jahren ist Müller Förster. "Hier, an dieser Stelle nahe der Straße", sagt er, "hat es im vergangenen Spätherbst begonnen: absterbende ältere Buchen, die wir nicht retten können und entfernen müssen." Denn aktuell ist da, im Wald zwischen Dallau und Muckental, noch ein wunderbarer Blick hinunter in die Wiesenaue des Elztals. "Ein älterer Buchen-Eichen Mischwald, der gerade mit dem Verdursten kämpft", sagt der Förster. Und das ist drastisch.

Einen Winter wie diesen hat Müller noch nicht erlebt. "Der Februar ist gerade eben vorüber – eigentlich ein Wintermonat (!) –, und trotzdem ist es staubtrocken und manchmal mittags schon 15 Grad warm. Hier müsste es klatschnass sein." Nur: Das ist es nicht. Deutlich unter dem Durchschnitt war die Niederschlagsmenge im Januar. Mit 137 Litern pro Quadratmeter lag diese laut Deutschem Wetterdienst 87 Liter unter dem Mittelwert für Baden-Württemberg. Der Februar war mit 23 Litern pro Quadratmeter besonders regenarm. Der Mittelwert liegt in besagtem Monat eigentlich bei 68 Litern pro Quadratmeter.

Für diese Erkenntnisse braucht Müller keine offiziellen Auswertungen. Bei einer Tour durch den Wald ist es unübersehbar. Teiche und Tümpel sind nahezu trocken, trockenes Laub überall am Waldboden. "Im März!" Man kann das Ausrufezeichen nicht nur hören, sondern auch in seinem Gesichtsausdruck ablesen. "Im März müsste dieser Tümpel hier überlaufen." Dass Wasser ein knappes Gut ist und dass wir Menschen lernen müssen, damit hauszuhalten, das ist ihm wichtig. "Denn es wird knapper." Nicht nur, weil weniger Regen fällt, sondern auch, weil Regenwasser durch penibel sauber geputzte Gräben viel schneller in Bäche und Flüsse abfließt. Flächen werden versiegelt, Wiesen drainiert und somit die Abflussgeschwindigkeit erhöht. "Die Talwiesen hatten früher den Namen "Storchenwiesen", weil bis in den Mai hinein der mäandrierende Elzbach für nasse Stiefel und Froschlaich sorgte.

In den von ihm betreuten Wäldern wird kaum noch ein Graben ausgeputzt. Das Wasser soll nicht schnell abfließen, sondern sich in Senken und Vertiefungen sammeln, vor Ort im Wald bleiben und langsam ins Grundwasser sickern können. "Das Wasser ist viel zu kostbar, um es weglaufen zu lassen".

Es ist nicht nur die Hitze der heißen Sommer, die den Bäumen das Leben schwer machen – und den Schädlingen Tür und Tor öffnen. "Der Hauptstressfaktor ist Wassermangel in der Wachstumsphase." Um zu sehen, was dieser anrichtet, muss man nicht mal tief in den Wald fahren. Schon zwischen dem Parkplatz der Elzberghalle in Dallau und der Straße nach Muckental kann man auf wenigen Quadratmetern Fläche gleich mehrere Opfer der Trockenheit sehen. Es sind allesamt Buchen. Auf den ersten Blick sieht man es ihnen nicht an. Aber wenn man den Blick in die Krone wagt, sieht man es dann doch. Die Bäume vertrocknen von oben nach unten, weil ihnen das Wasser und die Kraft fehlen, um ihre Kronen damit in 30 Metern Höhe zu versorgen. Die Eichen hier sehen noch ganz ordentlich aus. Ihre Wurzeln erreichen das benötigte Wasser in deutlich tieferen Schichten.

Jeder zweite Baum, den der Förster inzwischen fällt, steht nicht im Plan. "Zufällige Nutzung" nennen das die Forstleute. Hört sich nur halb so schlimm an, wie es ist. Denn die Förster wollen ja eigentlich mit ihrem Wald arbeiten, die besten Bäume viele Jahrzehnte lang fördern und dann das reife, wertvolle Holz einschlagen. Kleinere Brachflächen bepflanzt er mit Baumarten, die besser mit dem Wassermangel und der zunehmenden Sommertrockenheit zurechtkommen. Die "Forsteinrichtung", der zehnjährige Generalplan des Elztaler Gemeindewaldes aus dem Jahre 2016, konnte diese gravierenden Klimaauswirkungen noch nicht erfassen.

Brachflächen bepflanzt Thomas Müller neu. Ansonsten setzt der Förster auf Mischwald-Naturverjüngung und manchmal auch auf tierische Helfer. Kindergartenkinder sammeln Eicheln für ihn, die er an Futterstellen für Eichelhäher und Eichhörnchen bereitstellt. "Die Eichelhäher verstecken die Eicheln als Wintervorrat, finden einige von ihnen nicht mehr, und schon wachsen Eichensämlinge an Waldorten abseits der Muttereichen." Ob die Nachfahren der heutigen Bäume so dick und groß werden wie bisher ...?

810 Hektar Gemeindewald betreut Müller in Elztal, oftmals "stufige ungleichaltrige Mischwälder". "Wie sieht es hier aus in 80 oder 120 Jahren", fragt sich der Förster nachdenklich.

An der nächsten Station ist die Nachdenklichkeit wieder Tatendrang gewichen. Wir stehen an einem Waldtümpel, zu einem Drittel mit Wasser gefüllt. Den ersten Laich entdeckt er da. Den fotografiert er gleich für den Nabu. "Am 3. März schon! Zu trocken!" Diese zwei Worte fallen oft auf dieser Tour. Mit den Teichen konserviert er nicht nur Winterwasser für die (eigentlich) trockenen Monate, sondern fängt auch die Spitzen bei starkem Regen ab. "Jeder von uns kann was tun, muss was tun", ist er überzeugt.