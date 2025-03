Buchen. (tra) Buchen startete am Schmutzigen Donnerstag gut gelaunt und friedlich in die Hochphase der Faschenacht. Nach der abendlichen Ausgrabung und dem traditionellen Faschenachtsspiel waren in der Innenstadt viele Buchener und auswärtige Besucher unterwegs, um gemeinsam – teilweise bis in die frühen Morgenstunden – zu feiern.

Da das Wetter sich eher von seiner nasskalten Seite