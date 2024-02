Walldürn. (Sti.) Ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Walldürner Fastnacht ist seit vielen Jahren der "Schmutziche Dunnerschdaach". Dementsprechend waren am Donnerstagabend viele närrische Figuren und bunte Kostüme in den Straßen und in den Gasthäusern von "Groß-Dürn" zu sehen.

Die Straßenfastnacht ging trotz Dauerregens, dafür aber angenehm milder Temperatur einmal mehr in