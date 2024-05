Von Ursula Brinkmann

Fahrenbach. "Wenn du traurig bist, gibt es einen Trick." Das ist der erste einfache Satz in einem kleinen Buch mit wenigen weiteren einfachen Sätzen. Der Trick, von dem die Rede ist in Isabelle Rieds Büchlein, ist "sehr einfach". Er hat auch der Autorin selbst geholfen. Und ihren Söhnen Henry und Philipp, denen es gewidmet ist. Ein Kinderbuch also? Auf