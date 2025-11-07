Freitag, 07. November 2025

zurück
Plus Fahrenbach

Erst ein Bauplatz im Baugebiet in Robern vergeben

Aus dem Gemeinderat: Es gab weitere Vergaben von Bauplätzen. Die Abstimmung zu Strom-Bündelausschreibung wurde verschoben.

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 12 Sekunden
Erst einer von sieben Bauplätzen ist im Neubaugebiet im Fahrenbacher Ortsteil Robern vergeben: Im Dezember startet nun eine weitere Vergaberunde mit modifizierten Kriterien. Foto: kö

Fahrenbach. (RNZ) Die Aktualisierung der Geschäftsordnung des Gemeinderates und die Neufassung der Satzung zur Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen waren die ersten Beschlüsse, die der Fahrenbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung fasste.

Zuvor hatte Bürgermeister Jens Wittmann bekannt gegeben, dass die Elztaler Baufirma Mackmull die notwendigen Erdarbeiten zur

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.