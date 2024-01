Buchen/Hettingen. (adb) 17 starke Glanznummern, Super-Stimmung, das Beste in der Bütt, schmissige Tänze und humorige Seitenhiebe à la carte: Die Eröffnungssitzung des Narrenrings Main-Neckar in der Buchener Stadthalle setzte am Samstag gleich zu Beginn der kurzen Kampagne einen Höhepunkt nach dem anderen. Äußerst sympathischer Gastgeber war die FG "Hettemer Fregger", die Buchen in ihrem Jubiläumsjahr kurzerhand zur "Hettemer Enklave" umfunktionierte.

Das Programm ließ von der ersten bis zur letzten Minute nichts zu wünschen übrig – kräftig angereichert mit einer Prise Gaudiimpfstoff, der die Atmosphäre erst recht zum Kochen brachte und mit Konfettiregen das Barometer explodieren ließ. Für den richtigen Takt und Ton sorgte dabei die Hettinger Musikkapelle mit Dirigent Wolfgang Mackert: Das hatte Zunder!

Los ging es um Punkt 19.31 Uhr: Nicht weniger als 32 Abordnungen aus dem Narrenring lieferten sich zum Einzug in die Stadthalle ein buntes Stelldichein – natürlich mit dreifach-kräftigem "Fregger Hau Ruck". Narrenring-Präsident Stefan Schulz und Hettingens Präsident Robin Schmelcher freuten sich über "das Beste, was der Narrenring zu bieten hat" – von Grünsfeld bis Billigheim. Ein Grußwort im Namen aller sprach Jürgen Farrenkopf (FGH 70 "Höpfemer Schnapsbrenner").

Nach dem "Marsch der Äschesäcke" war es an der Zeit für den ersten Gardetanz: Hier schlug nach der Vergabe des "Ehren-Till" von Norbert Münch (siehe Seite 3) die zweite große Stunde der "KaGeMuWa" aus Mudau, die einen akrobatisch höchst beeindruckenden Formationstanz präsentierte. Aus dem Odenwald ging es nach Tauberfranken – freilich tänzerisch gesehen: Die Schautanzgruppe der NG "Hasekühle" Grünsfeld brillierte mit der mystischen Revue "Anbruch einer neuen Zeit – die Königin der Wikinger", originelle Maskerade und blauer Lichterschein inbegriffen.

Eine Klasse für sich war anschließend das Tanzmariechen Fe Kohler (FG "Narrhalla" Boxberg): Die amtierende Narrenring-Meisterin wirbelte flink über die Bühne, Handstand sowie Rolle vor- und rückwärts inklusive.

Dann bewahrheitete sich der Ausspruch "nomen est omen": Es wurde königlich – mit einem alten Freund, der seinem Namen auch heuer alle Ehre machte. Das Höpfemer Bütten-Genie Wolfgang König (FGH 70 "Höpfemer Schnapsbrenner") plauderte als gut gelaunter "Feschtlesbesucher" aus dem Nähkästchen: Das Navi lotst die Schwiegermutter zum Friedhof, die Polizeikontrolle führt nicht aus dem Kreisverkehr, die Schildkröte wird zum Fischbrötchen und das Tenorhorn zum goldenen Pissoir – so was aber auch!

Fürs Erste blieb man im Odenwald: Auf den flotten Tanz der Prinzengarde der FG "Lustige Vögel" Schweinberg folgte die gemischte Schautanzgruppe der Gastgeber. Dynamisch und kraftvoll erfreute der Tanz "Zuhause ist die Heimat am schönsten", der ein schwungvoller Gruß an das Buchemer und Hettemer Jubeljahr war – ein echtes Feuerwerk! Als Tanzduo setzten Vanessa Wohlfahrt und Tom Käfer (FG "Lemia" Krautheim) sodann Akzente voller Leidenschaft – ein absolut sehenswertes Bühnentreiben in beachtlichem Tempo.

Ehrensache, dass ein Höhepunkt des Abends aus den Reihen des "Freggervolks" kam: Hettje hat nämlich vieles zu bieten – zweifelsohne auch "The Freggers", die mit einer ungemein amüsanten Form von Musik-Kabarett auftrumpften.

Hier wackelte nicht nur die Gass’, da wackelten die Wände – das Auditorium sang sogar im Stehen mit: Was für eine gigantische Vorstellung und (vorläufige) Krönung des 70-Jahr-Jubiläums der "Hettemer Fregger"! Die Combo um Ingo Raab nahm kein Blatt vor den Mund, ohne jemals unter die Gürtellinie zu gehen – eine Kunst für sich, die den Nerv des Publikums traf.

Launige Lieder wie "Des Wasser der Morre is’ fort", "Wenn es Licht ausgeht im Gloria" und "Sou semmer all hierher gekomme" transferierten Heimatgefühle und den Stolz auf Hettje und "Badisch Sibirien" sowie die "Äschesäcke", aber auch eloquenten Wortwitz, Hintersinn und Charisma zum geneigten Hörer – das ist Fastnacht auf höchstem Niveau, was auch Stefan Schulz ausdrücklich würdigte: Er forderte die Narren dazu auf, viel häufiger in Gruppen aufzutreten und sich "The Freggers" als Vorbild zu nehmen.

Sein Lob verband Stefan Schulz mit einem Grußwort: Nicht unerwähnt ließ der Laudaer, dass mit Bürgermeister Roland Burger, Beigeordnetem Benjamin Laber, dem Hettemer Ortsvorsteher Timo Steichler und natürlich dem zum "Ehren-Äschesack" gekürten Landrat Dr. Achim Brötel einige illustre Gäste in der Stadthalle saßen – die überdies bis auf die Empore voll besetzt war, was dem Abend weiteren Charme verlieh: Da wurde geklatscht, gelacht und geschunkelt, dass es eine helle Freude war!

Als echte närrische "Freudenbringer" und "Glücklichmacher" lassen sich ebenso Maxi Maurer – der lustige Büttenredner aus den Reihen der "Merchemer Brogge" und umtriebige Staubsaugervertreter, der auf fröhliche Weise allen Klischees huldigte – sowie "die drei Tenöre & Co." der FG "Höhgöiker" Glashofen bezeichnen – nicht zu vergessen die gemischte Schautanzgruppe der FG "Aaldemer Dunder", die das Publikum mit "Dschungelfieber" infizierten: Gleichnamige Show erwies sich als getanztes Feuerwerk.

Zu vorgerückter Stunde erfreuten noch die "Freggergarde" der FG "Hettemer Fregger" mit ihrem leichtfüßigen Tanz, die Revue " ...und es gibt sie doch!" der Prinzengarde aus den Reihen der NG "Strumpfkapp Ahoi" Lauda und der unnachahmliche Ralf "Zack" Zang (kleines Foto). Er gehört einfach dazu, wenn im Narrenring gefeiert wird. Sein Jahresrückblick klammerte nichts aus, was in irgendeiner Weise für Zündstoff gesorgt hätte und lud sowohl zum herzlichen Lachen als auch zum Nachdenken ein: War da nicht noch was?

Nun war man auf der Zielgeraden angekommen: Das bestens eingespielte Männerballett der FG "Heeschter Berkediebe" nahm kräftig Maß, um mit der "harten Überfahrt" zu zeigen, was machbar ist – eine starke Performance, die den Abend auf die Spitze trieb.

Das vermochte nur noch das "Grande Finale" zu übertreffen: Hier versammelten sich alle Aktiven auf der Bühne und zelebrierten die Faschenacht einmal mehr. Doch das war gewiss nicht das Ende der Eröffnungssitzung: Gefeiert wurde bis in den Morgen – denn die fünfte Jahreszeit hat eben erst begonnen ...