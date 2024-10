Mosbach/Aglasterhausen. (pm) Dr. med. Hans Winkler, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Chirurg und Notfallmediziner, eröffnet amFreitag seine neue orthopädische Facharztpraxis in Mosbach. Nach mehr als zehn Jahren Tätigkeit in Aglasterhausen freut sich der Mediziner darauf, künftig Patientinnen und Patienten in den modernen Räumlichkeiten seiner neuen Praxis in der Eisenbahnstraße 18 zu betreuen.

Mit seinem breiten Fachwissen und langjähriger Erfahrung in den Bereichen Orthopädie und Unfallchirurgie biete Winkler ein umfassendes Spektrum an Diagnostik und Therapie bei Erkrankungen des Bewegungsapparates an, heißt es in einer Pressemitteilung zum Umzug.

Zudem bringe er seine Expertise als Chirurg und Notfallmediziner in die Behandlung akuter und chronischer Beschwerden ein. Zu den Schwerpunkten der Praxis zählen unter anderem die Behandlung von Sportverletzungen, Gelenkerkrankungen und Wirbelsäulenproblemen.

"Es ist mir ein großes Anliegen, meine Patientinnen und Patienten individuell und umfassend zu beraten und zu behandeln", sagt Hans Winkler. "Der Schritt nach Mosbach bietet mir die Möglichkeit, in modernen Räumlichkeiten und mit neuester Medizintechnik die bestmögliche Versorgung sicherzustellen."

Dem Namen als kompetenter und vertrauensvoller Arzt, den er sich in Aglasterhausen gemacht hat, will Winkler auch in Mosbach gerecht werden.