Haag. (C.H.) Bei sommerlichen Temperaturen und mit viel ehrenamtlichen Engagement haben die Sportfreunde Turbo Haag umfassende Instandhaltungsmaßnahmen am Bolzplatz in Haag in Eigenregie durchgeführt. Ziel der Aktion war es, den beliebten Treffpunkt für Kinder und Jugendliche wieder auf Vordermann zu bringen – pünktlich zur Hauptsaison.

In mehreren Stunden Arbeit wurden die Tornetze erneuert, der Platz fachgerecht belüftet und mit frischem Sand aufgefüllt – wichtige Schritte, um den Boden zu pflegen, die Spielfläche zu verbessern und langfristig bespielbar zu halten. Die Arbeiten erfolgten in Handarbeit sowie mit maschineller Unterstützung. Tatkräftig unterstützte dabei auch Patrick Braner aus Schönbrunn mit seinem Know-how und seiner Zeit. Die Firma Hermann Wesch stellte unkompliziert die Maschinen zur Verfügung, die Gemeinde Schönbrunn stellte den Sand für die Pflegemaßnahmen bereit.

"Uns war es wichtig, den Platz in einem guten Zustand zu halten – gerade für die Kinder und Jugendlichen, die hier regelmäßig spielen. Das ist unser Beitrag für die Dorfgemeinschaft", so die Verantwortlichen der Sportfreunde.

Dennoch müssen sich alle Nutzerinnen und Nutzer des Platzes noch etwas gedulden: Der frisch gepflegte Bereich ist aktuell abgesperrt und darf in den kommenden vier Wochen nicht betreten werden, damit der Rasen sich erholen und die Pflegemaßnahmen ihre volle Wirkung entfalten können. Der restliche Teil des Platzes steht wie gewohnt weiterhin zur Verfügung.