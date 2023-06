Elztal. (cao) Fast eine Viertelmilliarde Euro hat die Bundesregierung allein für Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt: Seit über einem Monat kann die Härtefallhilfe beantragt werden, um einen Teil der Mehrausgaben beim Heizen mit Öl, Flüssiggas, Holz, Kohl oder Koks aus dem vergangenen Jahr zurückzubekommen. Wer mehr als das Doppelte ausgegeben hat und die jeweiligen Referenzpreise überschreitet, dem werden 80 Prozent der Kosten erstattet, die über die Verdopplung hinausgehen. Rund 2,24 Millionen Euro hat das Land bisher ausgeschüttet – weniger als ein Prozent der verfügbaren Mittel.

Einer der Ersten, der seinen Antrag auf Härtefallhilfe einreichte, war Ronald Faustmann aus Elztal. "Ich habe das direkt mit Start des Verfahrens am 8. Mai getan", berichtet er im Gespräch mit der RNZ. Online habe er alle nötigen Dokumente eingereicht, selbst ein Foto von sich habe er hochladen müssen. "Als alles abgeschickt war, kam dann auch recht schnell der Hinweis, dass ich etwas mehr als 200 Euro zurückerhalte." Doch dann Funkstille.

Als Faustmann am Dienstag schließlich bei der Service-Hotline für die Härtefallhilfen anrief, konnte ihm auch der Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung keine Auskunft geben. Einblick in die Daten habe er nicht, lautete dessen Antwort. Eine Weiterleitung sei nicht möglich. "Wenn Sie die nächsten 14 Tage nichts hören, stellen sie den Antrag einfach noch einmal", sei Faustmann stattdessen geraten worden. "So eine Intransparenz habe ich als Verwaltungsmann in meiner langjährigen Berufszeit noch nie erlebt", ärgert sich Faustmann. "Wo sind meine Daten hingegangen, warum gibt es keinen Ansprechpartner, der mir Auskunft geben kann? Genau so geht das Vertrauen verloren."

Inzwischen bekomme jeder Antragsteller eine automatische Meldung, dass sein Antrag eingegangen ist, teilt das zuständige Umweltministerium in Stuttgart auf RNZ-Anfrage mit. "Das war zu Beginn noch nicht so, hier wurde nachgebessert." Nachfragen zum Bearbeitungsstand könnten ob des hohen Arbeitsaufwandes nicht beantwortet werden. "Nach maximal sechs Wochen bekommen die Bürgerinnen und Bürger aber das Ergebnis ihres Antrags mitgeteilt, in vielen Fällen auch deutlich früher."

Sollte in Ausnahmefällen nach sechs Wochen noch keine Antwort vorliegen, "kann bei der Hotline nachgefragt werden, ob der Antrag eingegangen ist". Keinesfalls sollte der Antrag wie Faustmann geraten aber einfach noch einmal eingereicht werden, "das würde Dubletten verursachen und die Bearbeitungszeit verlängern", heißt es aus dem Ministerium weiter. Von den 37.685 bis Mittwoch gestellten Anträgen auf Härtefallhilfe seien bisher knapp 10.000 bearbeitet worden.