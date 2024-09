Von Rüdiger Busch

Buchen. Zwar haben die Arbeiten etwas länger gedauert, aber dafür überzeugt das Ergebnis: Die neue Ladenzeile am Buchener Einkaufszentrum ist fertiggestellt und wird schon in den nächsten Tagen Zug um Zug mit Leben erfüllt. In 16 Monaten Bauzeit sind dort vier Gewerbeflächen mit einer Nutzfläche von insgesamt rund 350 Quadratmetern entstanden. Drei der