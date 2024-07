Über die neuen Geschäftsräume in der Bahnhofstraße 21 freuen sich (v.l.) Mona Menges, Barbara und Nadja Krawczyk (l.). Silvia’s Laden mit anderem Design: Silvia Ries erhofft sich am neuen Standort in der Bahnhofstraße 3 mehr Laufkundschaft. Fotos: Marcus Deschner/Alissa de Robillard