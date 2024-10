Von Rüdiger Busch

Buchen. "Wir liegen mit dem Umbau in den Endzügen", sagt Petra Schwarz, Projektleiterin Immobilienentwicklung bei Kaufland in Neckarsulm. Seit Juni wird der Markt im Buchener Einkaufszentrum umgebaut und modernisiert – bei laufendem Betrieb, was eine große Herausforderung für die Handwerker und die Angestellten des Marktes, aber auch für die Kunden