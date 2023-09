Mosbach. (schat) Die Vorbereitungen und Vorbesprechungen laufen schon seit geraumer Zeit, nun wird es allmählich ernst beim Ehrenamtspreis 2023. Den lobt auch in diesem Jahr wieder die Bürgerstiftung für die Region Mosbach aus – "natürlich", wie der Vorsitzende der Stiftung, Dr. Frank Zundel, schon zum Start der Ausschreibung klar machte. Die Tradition, die man mit dem Preis vor eineinhalb Jahrzehnten begründet hat, soll weiter gepflegt, besonderes ehrenamtliches Engagement in unserer Region auch weiter besonders gewürdigt werden. Da gibt es bei der Bürgerstiftung keine zwei Meinungen – natürlich nicht.

Menschen aus der Region, die sich für andere starkmachen, sich für die Gesellschaft einsetzen, ohne darum viel Aufhebens zu machen, das sind genau diejenigen, die mit dem Ehrenamtspreis eine besondere Anerkennung erhalten sollen. Ob die- oder derjenige allein, in einem Verein oder in einer Gruppe ehrenamtlich aktiv sind, ist unerheblich, ebenso die Art des Engagements. Einzige Vorgabe ist, dass die Ehrenamtlichen in der Region Mosbach aktiv sein sollten. Die Ausschreibung läuft noch bis einschließlich 30. September, Last-Minute-Vorschläge sind noch möglich. Auch die Letzten können noch die Ersten (also Preisträger) sein.

In der Bewerbung sollte sich eine kurze Beschreibung des jeweiligen Engagements und des/der dabei Verantwortlichen finden, ebenso eine kurze Begründung, warum der/die Vorgeschlagene(n) einen Ehrenamtspreis erhalten sollen, was ihr Wirken besonders wertvoll macht.

Ausgelobt sind auch 2023 wieder insgesamt drei Ehrenamtspreise, die mit 3000, 2000 und 1000 Euro sowie einer von der Mosbacher Künstlerin Ulrike Thiele gestalteten Trophäe dotiert sind. Zudem wird ein mit 3000 Euro verbundener Jugend-Sonderpreis vergeben, der eine besondere Wertschätzung und Unterstützung für ein Projekt/Angebot/Engagement für Kinder und/oder Jugendliche vermitteln soll. Beispielhaft wäre hier etwa die Neugestaltung eines Jugendraums unter ehrenamtlicher Regie. Vorgeschlagen werden können auch Projekte, die noch in Planung sind, oder Angebote, die bereits bestehen, wie etwa ehrenamtlich realisierte Sport- oder Ferienfreizeiten.

Darüber hinaus vergibt der Rotary-Club Mosbach-Buchen im Rahmen des Ehrenamtswettbewerbs einen mit 3000 Euro dotierten Sonderpreis für ehrenamtliches Wirken mit besonderem sozialem Hintergrund (die Auswahl trifft hier der Rotary-Club selbst). Damit gibt es also fünf Ehrenamtspreise mit einem Gesamtwert von immerhin 12.000 Euro.

Entscheidend mitbestimmen bei der Auswahl der Ehrenamtspreisträger oder -trägerinnen dürfen auch dieses Jahr wieder die Leserinnen und Leser der Rhein-Neckar-Zeitung. "Diese Form der Abstimmung hat sich bewährt und inzwischen auch etabliert", ist man sich bei der Bürgerstiftung einig. Im Vorjahr gingen zu den finalen Vorschlägen für die "klassischen" Preisträger und den Jugend-Sonderpreis insgesamt mehr als 600 Leserstimmen ein. Vor der Abstimmung trifft eine Jury eine Vorauswahl, mehrere vielversprechende Vorschläge stehen dann im finalen RNZ-Voting. Zu dem wird zeitnah nach Bewerbungsschluss aufgerufen. Eine gesonderte Berichterstattung dazu folgt – natürlich.

> Vorschläge für die Ehrenamtspreise 2023 können noch bis zum Samstag, 30. September, bei der Bürgerstiftung für die Region Mosbach per E-Mail an info@buergerstiftung-mosbach.de eingereicht werden. Infos erhalten Interessierte unter Tel.: 06261/8465436.